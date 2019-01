De groepsreis wordt steeds populairder

De ANVR, de brancheorganisatie van de reiswereld, ziet een groeiende behoefte aan georganiseerde groepsreizen, in allerlei vormen. Concrete cijfers zijn helaas niet voorhanden. “Je kunt aan een groepsreis in je eentje meedoen, maar ook als groep”, zegt een woordvoerster van de ANVR. “Het negatieve imago van altijd met de groep te zijn en geen moment vrij, is er wel vanaf.” Nieuw zijn onder meer groepsvakanties voor mensen met een laag inkomen en georganiseerde examenreizen voor scholieren van GoGo, Neckermann, GOfun en Beachmasters.

Waarom willen we in een groep reizen?

“Mensen zoeken gelijkgestemden”, zegt reistrendwatcher Tessa aan de Stegge. “Of het nu een spirituele reis is, een cultuur- of sportreis, een yogaretraite of een reis van camperaars naar een commune in Portugal; we willen het avontuur delen met mensen die op dezelfde manier in de wereld staan.” Volgens de ANVR neemt de moderne toerist er ook geen genoegen meer mee om slechts ergens op bezoek te zijn als toerist: “Die wil ondergedompeld zijn, contact hebben met de lokale bevolking. Geen aapjes kijken, maar vanuit oprechte interesse in de ander.”

© Chris Marmier

Hoewel vakantie vieren met een gezelschap het voornaamste doel is, is de groepsreis in eerste instantie toch wel degelijk een individualistische aangelegenheid. De groepsreiziger boekt zijn reis doorgaans in zijn eentje om pas ter plekke in de groep op te gaan. Reistrendwatcher Aan de Stegge over de solo-together vakantie: “Het avontuurlijke wordt ook ‘veiliger’ als je het met z’n allen beleeft”.

Nog iets minder eng wordt het als je elkaar al enigszins kent voor het avontuur begint. Via forums op internet spreken deelnemers niet zelden met elkaar af om alvast een indruk te hebben wat voor vlees ze in de kuip hebben. De groepstoerist wil wel een béétje weten waar hij aan toe is. Aan de Stegge: “We gaan op reis om iets nieuws mee te maken, maar tegelijkertijd vinden we het fijn om te verkeren met mensen in wie we ons herkennen”.