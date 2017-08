De grandioze schrijver Pasternak is op zoek naar de innerlijke kracht van alles

In zekere zin heeft de verfilming van Boris Pasternaks beroemdste schepping ‘Dokter Zjivago’ de reputatie van de schrijver geen goed gedaan met zijn prachtige en overdadige scènes en beelden: hij werd er een soort kitscherig romantisch icoon van. Dat is zeer ten onrechte; Pasternak (1890-1960) is een van de grootste Russische schrijvers van de twintigste eeuw, niet onderdoend voor Andrej Bely of Vladimir Nabokov.

Met die late roman ‘Dokter Zjivago’ (1958) vestigde hij zijn wereldfaam maar in zijn vaderland zelf is hij toch vooral bekend gebleven als dichter, een grote naam naast die van Osip Mandelstam, Anna Achmatova en Marina Tsvetajeva, zijn generatiegenoten. Laat me een dichtregel van hem citeren, uit ‘Fragment’: “Wij waren in Georgië. Vermenigvuldig/ daar nood met tederheid en hel met paradijs,/ voeg aan een broeikas toe een sokkel ijs. Geduldig/ geeft het gebied dan zijn geheimen prijs.”

Pasternak was steeds op zoek naar de geheimzinnigheid der dingen, hun mysterieuze energie die hij in woorden probeerde te vatten. Niet de realiteit, de uiterlijke mens stond op zijn menu maar de innerlijke kracht van het leven, de natuur, de stad, alles wat hij zag. Dat was natuurlijk niet iets waar de Sovjetautoriteiten, aan wier gispende blik hij decennialang onderworpen was, op zaten te wachten: die eisten een realistische, pakkende volkskunst. Toen Pasternak in 1958 de Nobelprijs toegekend kreeg werd hij dan ook achter de schermen gedwongen die te weigeren; hij was niet representatief voor de gewenste Russische cultuur. Pas in 1989 zou hij hem postuum alsnog ontvangen.

Ergens heeft hij het over zijn ‘plantaardige denkwijze’, en die manifesteert zich hier volledig; het lijkt wel of alles wat hij ziet en ervaart deel uitmaakt van een organisch universum, dat beweegt, zwelt en krimpt. Zijn hele wereld is bezield. Opvallend is vooral zijn veelvuldige gebruik van de personificatie: “De zee lag af te koelen als de kwikzilveren achterkant van een spiegel, en alleen aan de randen beefde ze zachtjes van het snikken. De horizon kleurde al ziekelijk en boosaardig geel. Dat was vergeeflijk voor een dageraad die tegen de achterwand van een reusachtige, over honderden kilometers bevuilde stal gedrukt stond, waar ieder moment en aan alle kanten in woede ontstoken golven konden oprijzen. Maar voorlopig kropen de golven op hun buik voort en wreven zich nauwelijks merkbaar tegen elkaar aan, als een onmetelijke kudde zwarte, glibberige varkens.”

Zojuist verscheen in de Russische bibliotheek van Van Oorschot voor het eerst in Nederlandse vertaling het deel met Pasternaks ‘Verhalen’, het minst bekende deel van zijn werk. Het zijn er slechts acht, inclusief het begin van een onafgemaakte roman ‘Patriks notities’. Maar ze vangen in een notendop de hele Pasternak, de schrijver van ‘Dokter Zjivago’ en andere romans, maar ook de dichter Pasternak. Voor de lezer van nu hebben ze beslist iets buitenissigs. Zelden las ik verhalen met zoveel prachtige, metaforische beschrijvingen. Je zou hem bijna van mooischrijverij betichten, ware het niet dat hij ook hier steeds op zoek is naar het wezenlijke.

P rivé Domein-deel

Alles pulseert en trilt in dit plastische proza, zozeer dat het soms ten koste gaat van het verhaal zelf. Toch kun je de schrijver niet beschuldigen van exuberantie of stilistische aanstellerij; de ‘plantaardige’ wijze waarop hij jeugdherinneringen beschrijft, vervormd of naar de werkelijkheid getekend, oogt volkomen authentiek. Maar in het middendeel van deze verhalen - het autobiografische ‘Vrijgeleide’ uit 1931, een soort Privé Domein-deel waarin Pasternak zijn vriendschap mét cq. bewondering vóór grootheden als Rilke, Majakovski en Skrjabin uitmeet - gaat de stijl wel degelijk ten koste van de informatie. Het is fraai beschreven maar veel wijzer word je er niet van. Hij besefte dat zelf ook toen hij zijn memoires vijf jaar later in ‘Mensen en situaties’ nog eens dunnetjes overdeed. Dunnetjes inderdaad en nu veel zakelijker maar dan is hij ook direct een stuk gewoner.

Ik prefereer de ongebreideld impressionistische Pasternak die door alles wat hij tegenkomt betoverd raakt, of het nu het behang is waar het koortsige meisje naar ligt te kijken of de kooi waarin een onbekende gevangene wordt vervoerd.

Ik denk dat je Pasternaks kijk op de wereld en zijn schrijven in diepste zin religieus kunt noemen. Zijn hoofdpersoon gelooft “in het bestaan van een hogere heroïsche wereld, die je geestdriftig moest dienen ondanks het lijden dat die met zich meebracht”.

Het communisme, zo in tegenspraak met alles waar Pasternak voor stond, beschouwde hij als een historisch verschijnsel, met de implicatie dat het wel weer voorbij zou gaan. Dat was natuurlijk niet naar de zin van de Sovjetheersers, die hem echter tot de Nobelprijskwestie niet echt dwarszaten. Gelukkig maar, onbewust lieten ze zo een van hun grootste talenten min of meer zijn gang gaan.

De 'Verhalen' van Boris Pasternak. © RV

“De ketting van boulevards doorsneed Moskou ’s winters achter een dubbel bedgordijn van zwart geworden bomen. In de huizen schemerden de lichtjes als stervormige rondjes van doormidden gesneden citroenen. De hemel leunde laag op de bomen, en al het witte rondom kleurde blauw.

Over de boulevards renden armoedig geklede jonge mensen voorbij, in gebogen houding, klaar om met hun hoorns te stoten leek het. Sommigen kende ik, de meesten niet, maar het waren allemaal leeftijdsgenoten van me, dat wil zeggen: de ontelbare gezichten van mijn kinderjaren.

Pas sinds kort werden ze aangesproken met hun vadersnaam, hadden ze rechten toebedeeld gekregen en waren ze ingevoerd in het geheim van de woorden ‘verwerven’, ‘profiteren’ en ‘toe-eigenen’. Ze legden een haast aan de dag die nader onderzoek verdiende.”

Uit: ‘Vrijgeleide’