De Golden Globes, of de parade van de verbaasde blikken

Zo won ‘Bohemian Rhapsody’ in de categorie beste dramafilm, al waren critici gematigd enthousiast over de verfilming van het leven van Queen-zanger Freddie Mercury. ‘De film hinkt op verschillende gedachten en wil een beetje van alles zijn’, schreef Trouw, die de film net als andere kranten drie sterren toebedeelde. Als positief punt wezen kenners naar hoofdrolspeler Rami Malek, die Mercury vertolkt. Hij kreeg zondagnacht de Golden Globe voor beste acteur.

De andere grote winnaar van de 76ste editie van de jaarlijkse Amerikaanse prijzenregen voor films en tv-series was ‘Green Book’, dat gaat over de vriendschap tussen een Afro-Amerikaanse pianist en zijn witte racistische chauffeur. De film, die naast lof ook bakken kritiek over zich heen kreeg omdat het script simplistisch en racistisch zou zijn, won behalve de prijs voor beste komische film ook beeldjes voor het beste filmscenario en de beste mannelijke bijrol in een film.

De Golden Globes, waarvan de winnaars worden gekozen door de 88 leden van de Hollywood Foreign Press Association, worden gezien als belangrijke graadmeter voor de Oscars, die volgende maand worden uitgereikt.

Teleurgesteld

Wat dat betreft moeten de makers van ‘A Star is Born’ teleurgesteld zijn. De vooraf tot knaller bestempelde film, die vijf keer was genomineerd, won alleen de prijs voor beste lied. Het nummer ‘Shallow’ werd gezongen door hoofdrolspeler Lady Gaga. Ook de alom bejubelde film ‘Girl’ van de Belgische regisseur Lukas Dhont, over een jonge transgender die ballerina wil worden, verzilverde zijn nominatie niet.

De Golden Globe voor beste buitenlandse film ging in plaats daarvan naar de zwart-witfilm ‘Roma’, over een jonge huishoudster in een Mexicaanse familie in de jaren zeventig. Roma draait nu in de Nederlandse bioscopen en staat op Netflix. De maker van de film, Mexicaan Alfonso Cuarón, beklom het podium voor een tweede keer om de Golden Globe voor beste regisseur in ontvangst te nemen.

Andere hoogtepunten: Glenn Close won de Golden Globe voor beste actrice met ‘The Wife’, ‘The Americans’ werd verkozen tot beste dramaserie en Olivia Colman kreeg een prijs voor haar acteerkunsten in de komische kostuumfilm ‘The Favourite’, die nu hier in de bioscoop te zien is.