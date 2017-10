De gewone Nederlander is een heel ander iemand dan de gewone man

Weliswaar vind je vóór 1970 al een handvol krantenartikelen waarin sprake is van gewone Nederlanders, maar destijds werd met die term doorgaans simpelweg een burger aangeduid, dus iemand die niet van adel was of die geen militair was: 'De prinses is met een gewone Nederlander getrouwd.'

'De gewone Nederlander' is nooit een so­ci­aal-eco­no­misch con­tai­ner­be­grip geworden voor mensen uit de middenklasse.

Pas in de jaren zeventig en tachtig ontwikkelde de term zich tot een soortnaam, maar in feite bleef de betekenis ervan vaag. Er kon een 'hardwerkende' ondernemer mee worden aangeduid, maar ook jan met de pet of jan modaal werd weleens zo genoemd. Voor die laatste categorie - dus voor mensen met een eenvoudig beroep en een bescheiden inkomen - werd echter meestal de uitdrukking 'de gewone man' gebruikt. Die term had - net als zijn voorganger 'de kleine man' - u weet wel: die 'met zijn confectiepakkie an' (Louis Davids) - louter een sociaal-economische lading.

Anders dan 'de gewone man' is 'de gewone Nederlander' nooit een sociaal-economisch containerbegrip geworden voor mensen uit de middenklasse. Toen deze uitdrukking in de jaren zeventig courant werd, stond de multiculturele samenleving nog in de kinderschoenen. Dat met de gewone Nederlander een autochtoon werd bedoeld, sprak destijds dan ook vanzelf. Terwijl de samenleving multicultureler is geworden, heeft 'de gewone Nederlander' zijn associatie met autochtone afkomst behouden. Dat kan de reden zijn waarom critici van Rutte en de zijnen zich nu zo storen aan het gebruik van deze term.

