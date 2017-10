De Gevangenis Monologen: Theater achter de tralies

Hallo, ik heet Arsen, zegt een tengere man in trainingspak. Hij sluipt op witte tennissokken naderbij. "Ik wil me even voorstellen, want morgen kan ik uw buurman zijn." Arsen zit nog één dag achter tralies, morgen komt hij vrij. Nog één dag onderwerpt hij zich aan de monotone routine in zijn cel, met metalen bed, beige deken, klapstoel en een Playboy als enige vrolijke noot.

Jailhouse Rock Arsen is één van de hoofdpersonen van 'Gevangenis Monologen', een theaterproject over mensen achter de tralies. De 25 voorstellingen worden gespeeld in voormalige gevangenissen in Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Haarlem. Zo krijgt deze eigentijdse jailhouse rock een natuurgetrouw decor; de première is vanavond in de Bijlmerbajes. Anders dan de beroemde film van Elvis Presley (uit 1957) is dit theaterstuk gebaseerd op de echte levensverhalen van drie gedetineerden. Schrijvers Christine Otten (initiatiefneemster), Herman Koch en Manon Uphoff tekenden ze op. Toen de laatste voor het project gevraagd werd, zei ze meteen ja: "Ik heb altijd willen weten: hoe komen mensen op zo'n plek terecht?" Wat maakt de ene mens wel crimineel en de andere (net) niet? Er is niet zoveel verschil tussen mensen die gevangen hebben gezeten en zij die dat niet hebben Manon Uphoff

Gefnuikt talent Vanuit een 'natuurlijke belangstelling voor mensen die iets op hun kerfstok hebben' begon Uphoff aan haar urenlange gesprekken met de echte Arsen, die in werkelijkheid ook zo heet. Ze leerde hem kennen als een slimme, analytische, vlugge, creatieve jongen, 'het charmante kleine broertje dat met de grote jongens meedeed'. "Ik ben er dankzij hem achtergekomen hoeveel gefnuikt talent er achter criminaliteit schuil kan gaan." Zijn verhaal begint met de vlucht van zijn familie uit Oezbekistan. Als jongetje kwam Arsen in een Nederlands asielzoekerscentrum terecht. "Daar zat hij drie jaar lang met honderden mensen, beroofd van alle mogelijkheden, in dezelfde molen", zegt Uphoff, die zelf lange tijd les gaf in een azc. Die periode heeft hem gevormd: "Arsen was kwiek, pikte snel de talen op, hij ging voor andere bewoners van alles ritselen, soms in het schemergebied. Hij merkte: Volwassen mensen hebben mij nodig, ik kan hier echt iemand zijn." Manon Uphoff © © Kippa