De geur van oude boeken is niet alleen romantisch

Toch liet de geur van oude boeken zich niet zo makkelijk vangen. Voor de proefpersonen was de geur niet universeel te vertalen. Zij benoemden de geur van een oud boek als 'chocolade', 'regen', 'azijn' of 'gewoon oud'. Uit al deze antwoorden werd een ‘geurenpalet’ gemaakt. De geuren werden ingedeeld in groepen en elke groep werd gekoppeld aan een samenstelling van stoffen in het oude papier en perkament. Van een specifiek boek – een exemplaar van Ulysses van James Joyce uit de jaren '20 van de vorige eeuw – is het gelukt een ‘extract van een oud boek’ uit de vezels te onttrekken en te bewaren.

Leuk voor de liefhebber dus, maar wat hebben we er verder aan? Elke geur betekent iets. Ruikt een boek naar chocolade, dan komt er waarschijnlijk vanilline, benzaldehyde en furfural vrij, wat duidt op de afbraak van cellulose en lignine in papier. Daar weten de conservatoren dan weer raad mee.

Positieve associaties

Ook cultuurhistorisch zijn de geuren interessant. “Door de woorden vast te leggen die geuren omschrijven, brengen we die vocabulaire weer in kaart”, zegt onderzoeker Matija Strlic in The Guardian. Zo wijst de geur van chocolade of biscuits niet alleen op de afbraak van cellulose, maar ook op een positieve associatie met het boek.

Boeken van voor 1850 ruiken anders dan boeken van na 1850

Niet elk boek ruikt hetzelfde. Zo ruiken boeken van voor 1850 anders dan boeken die tussen 1850 en 1990 zijn gedrukt, door nieuwe methodes voor het maken van papier. Ook de levensloop van het boek is bepalend voor de geur: is het vervoerd in een houten kist, in een zadeltas op een paard of per boot? Of heeft het jarenlang op dezelfde plank in de bibliotheek gestaan?

Ook voor toekomstige historici is het vastleggen van geuren belangrijk, die ooit de geuren uit het verleden zullen kunnen recreëren. De twee onderzoekers hebben hun neus alvast in een nieuw project gestoken: de geur van twee leren handschoenen die werden gedragen tijdens de kroning van koning George IV.