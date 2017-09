De gestolen ziel van een herfstig bos

De inleiding voor het boek 'Gathering' van Gill Meller had geschreven kunnen zijn door de tante die me vaak meenam om dingen te zoeken: bosbessen, paddestoelen, of wat er ook te vinden was, naar gelang van het seizoen. Al is onze manier van verzamelen veranderd (niet veel mensen gaan zelf nog bessen plukken of naar wortels graven), we gaan wel op zoek naar goed brood, kaas, groenten, honing, etcetera en slepen die spullen mee naar huis.