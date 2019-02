De gebroken teen van Samsom, de uitbarstingen van Rutte: Splinter Chabot zoekt de menselijke kant van de politiek

Met zijn beringde handen imiteert hij tentakels. Als een octopus, zo ziet Splinter Chabot de politiek. “Den Haag houdt zich met werkelijk alles in de samenleving bezig.” De student politicologie is betoverd door het Binnenhof. “Ik moet toegeven dat ik beleidsnota’s, wetten en eindeloze debatten oninteressant vind. Maar het systeem en de mensen die daarbinnen opereren? Die zijn fantastisch.”

Om jongeren te laten zien dat de Haagse kaasstolp alles behalve suf is, heeft hij nu een tv-programma gemaakt, zijn eerste. In ‘Splinter, in de politiek’, dat vanaf vanavond te zien is, gaat Chabot (22) op pad met politici, spindoctors en journalisten in de hoop te achterhalen wat hen drijft.

Ik vlieg alle kanten op in het programma. Dat is ook mijn stijl. Splinter Chabot

“In de media is weinig aandacht voor de menselijke kant van de politiek”, zegt hij boven een warme chocolademelk mét slagroom in een Utrechts café. “Nooit wordt een politicus aan een talkshowtafel gevraagd ‘Meneer Asscher, hoe is dat nu voor u?’. Politici lijken eendimensionale wezens zonder enig gevoel of twijfel.”

In zijn programma wil hij de kijker een andere kant van Den Haag voorschotelen. “Het draait niet om de inhoud, maar om het persoonlijke. Het is human interest, als je het in een modern jasje wilt steken. Zo ga ik met Sylvana Simons mee naar een tekenles die ze ter ontspanning volgt, stroop ik een boekenmarkt af met Kees van der Staaij en ondervraag ik Rob Jetten over zijn moeizame eerste mediaoptreden tijdens een rondje joggen.”

In ieder van de zes afleveringen staat een ander thema centraal. De eerste draait om imago. Zo vertelt Mark Rutte over zijn woede-uitbarstingen en doet oud-spindoctor Jack de Vries uit de doeken dat hij het haar, de bril en de kleding van Jan Peter Balkenende langzaam maar zeker heeft aangepast tijdens diens premierschap, om hem charismatischer te doen lijken.

“‘Splinter, in de politiek’ is een kijkje in de Haagse keuken. Vast niet iedereen zal het achterste van zijn tong laten zien, maar het is een eerste stap. Eigenlijk kan ik het programma het beste omschrijven als een politieke koektrommel die opengaat. We kunnen niet alle biscuitjes opeten, dan worden we misselijk en de politici willen ze ook niet allemaal uitdelen. Maar een heel aantal koekjes versmaden we.”

Het is alsof ik op een hoge duik-plank sta, ken je dat gevoel? Een mengeling van angst en vreugde. Splinter Chabot

Hij lacht. De vele metaforen die Chabot gebruikt zijn net zo kleurrijk als de nieuwbakken presentator zelf. Hij lijkt op zijn vader, schrijver Bart Chabot. Met zijn beweeglijke lijf, rappe spreektempo en opvallende voorkomen weet de student zijn gasten ogenschijnlijk gemakkelijk te ontwapenen. Ook vandaag ziet Chabot er vermeldenswaardig uit, met een colbert verfraaid met knalroze meervalvissen.

“Ik ben gek op mode”, stelt hij. “Een van de eerste ideeën voor dit programma was dat ik kleding zou ontwerpen voor politici. Wie weet komt dat er ooit nog van. Eerst maar deze reeks. Het is alsof ik op een hoge duikplank sta, ken je dat gevoel? Een mengeling van angst en vreugde. Ik moet als tv-maker nog zo veel leren. Maar wat was het gaaf om dit te mogen draaien.”

Het programma wordt uitgezonden op de publieke jeugdzender. Hoe betrek je jongeren bij de politiek? “Omdat het niet over inhoudelijke thema’s maar over menselijke vragen gaat, is het programma natuurlijk wat luchtiger. En het is een snelle serie. In de eerste aflevering zitten bijvoorbeeld zes sprekers, exclusief Dries van Agt, Hans Wiegel en Martin, de visboer van het Binnenhof, die in iedere aflevering terugkeren. Negen gasten dus, en dat in een half uurtje. Zo hoop ik de breedte van de politiek te kunnen laten zien. “In het programma vlieg ik alle kanten op. Dat is ook mijn stijl. Ik ben een optimistisch en vrolijk persoon, en treed die gesprekken op die manier tegemoet. Het is toch interessant om zo te ontdekken dat belangrijke debatten van te voren worden geoefend, met Frans Timmermans als Geert Wilders? Of dat Samsom een gebroken teen had tijdens de verkiezingen, maar alles uit de kast werd getrokken om dat te verbloemen, omdat een mank loopje afbreuk zou doen aan het beeld dat ze van hem wilden scheppen? “Bovendien denk ik dat jongeren de politiek heus niet enkel saai vinden. Kijk naar de klimaatspijbelaars, die doen het fantastisch. En trouwens, het programma is ook gemaakt met veertigers en vijftigers in het achterhoofd. Ik hoop dat iedereen het leuk vindt.”

Waar komt jouw eigen fascinatie met de politiek vandaan? “Thuis hadden we drie kranten en over de inhoud daarvan ging het aan tafel. Van mijn moeder mochten mijn vader, drie broers en ik het tijdens het eten niet over voetbal of de Formule 1 hebben. Gelukkig maar, want als vioolspelend en paardrijdend jongetje vond ik dat toch maar niks. Maar ik ben dus opgevoed met een gezonde maatschappelijke interesse. “Ik studeer politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, al schiet mijn studie er met die drukke draaidagen een beetje bij in tegenwoordig. Ook ben ik voorzitter van de landelijke JOVD, de aan de VVD gelieerde maar onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD. Of dat bijt met het programma? Ik denk van niet, omdat ik in de serie de rol van gids speel. Inhoudelijke discussies voer ik niet, ik ga af op mijn persoonlijke interesses. “Ik geloof niet dat ik zelf de politiek in hoef. Het is interessant, maar eerder zou ik nog in het circus gaan werken. De politiek is een heftige wereld. ‘Macht doodt je kwetsbaarheid’, zoals Rob Oudkerk het verwoordde. Mooi hè? Dat iedereen zo eerlijk op mijn vragen zou antwoorden had ik ook niet verwacht.”

Wat hoop je dat de kijker ziet? “Een half uurtje zijn we te gast op het bal van de spindoctors, journalisten en politici. Mijn wens is dat het publiek Den Haag beter leert begrijpen en misschien zijn beeld van de politiek wat bijstelt. Dat het publiek betrokken raakt, dat hoop ik. Zou het niet fantastisch zijn als iemand zich vanwege het programma gaat inlezen, een krantenabonnement neemt of misschien zelfs besluit wel te gaan stemmen? Al is het maar één persoon.” ‘Splinter, in de politiek’. AvroTros. Vrijdag 15/2 om 21.20 uur, NPO3. Daarna elke vrijdag om 21.15.

