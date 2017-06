De geboorte van Wonder Woman

Hollywood krabt zich inmiddels achter de oren, want 'Wonder Woman' van regisseuse Patty Jenkins kraakt niet alleen bioscoopkassa's, de film krijgt ook lovende kritieken. De eerste grote superheldenfilm onder regie van een vrouw, met een vrouw in de titelrol, is een wereldwijd succes.

En dan te bedenken dat Wonder Woman 75 jaar geleden al haar entree maakte. Lezers van stripblad All-Star Comics kregen in 1941 een pittig stripfiguurtje voorgeschoteld. Wonder Woman was sexy en strijdbaar, een Amazone uit de Griekse mythologie. Uitgerust met kogelwerende armbanden en een magische lasso ging ze op pad om het kwaad in de wereld te bestrijden.

Wonder Woman was een schot in de roos. Ze groeide uit tot een feministisch icoon. In de jaren zeventig kreeg ze haar eigen tv-serie, en haar beeltenis verscheen op T-shirts, koffiekoppen, horloges, noem maar op. Marstons zoon vult met alle Wonder Woman-memorabilia tegenwoordig een museum in Connecticut.

Inspiratie haalde hij uit zijn directe omgeving, bij zijn echtgenote Elizabeth Marston en hun jongere, wederzijdse geliefde Olive Byrne met wie hij zijn interesses in feminisme en pacifisme deelde. Anticonceptie-pionier Margaret Sanger was een derde inspirator.

Haar bedenker, Harvard-psycholoog William Moulton Marston, was het opgevallen dat striphelden allemaal geweld gebruikten om problemen op te lossen. Hij wilde laten zien dat het ook anders kon, en schiep een vrouwelijke stripheld die het kwaad bestreed door compassie te tonen en vrede te promoten. Meisjes hadden ook een voorbeeld nodig, vond hij. Daarom schiep hij met Wonder Woman een vrije vrouw, sterk en zelfverzekerd.

Gedateerde aannames

Toch duurde het lang voordat ze door Hollywood werd opgepikt. Superman en Batman, die kort voor Wonder Woman in stripvorm verschenen, hoefden niet zo lang te wachten. Beide superhelden figureerden al in een dozijn bioscoopfilms, eind vorig jaar aangevuld met een eerste gezamenlijke optreden in 'Batman v Superman: Dawn of Justice' waarin voor het eerst ook Wonder Woman opdook, zij het nog voorzichtig in een bijrol.

Wat niet hielp, is dat mannelijke scenarioschrijvers, regisseurs en producenten het decennialang voor het zeggen hadden in Hollywood. In dat blikveld, golden mannen als superhelden en jongens als doelgroep.

"Het gaat om gedateerde aannames over bioscooppubliek en genderrollen", aldus Patty Jenkins (45) in een interview. Volgens de regisseuse is het een misvatting dat jongens in de tienerleeftijd de belangrijkste doelgroep zijn. "Dat dacht men lange tijd, maar het is inmiddels bekend dat dat niet zo is. Vrouwen van middelbare leeftijd vormen wereldwijd het grootste publiek."

Tekst loopt door onder afbeelding