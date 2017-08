De Gaykrant is terug en wil weer een begrip worden

Weliswaar niet op papier, maar toch: op internet is de Gaykrant, die na een faillissement in 2013 een geruisloze dood stierf, nieuw leven in geblazen.

Lees verder na de advertentie

Het eerste stuk staat sinds gisteren online. En hoewel dat een nieuw artikel is, willen media-ondernemers Hans Prummel en Richard Otto eerst de 676 papieren edities van de Gaykrant digitaliseren. Op den duur hopen ze eigen verhalen aan de bibliotheek te kunnen toevoegen.

Het blad heeft veel invloed gehad op de emancipatie van lhbt'ers en dat hele riedeltje van letters Hans Prummel

"De titel heeft zo'n rijke historie", verklaart Prummel. "Het blad heeft veel invloed gehad op de emancipatie van lhbt'ers en dat hele riedeltje van letters. Zo was het een van de aanjagers van het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht in 2001."

Besmeurd Prummel en Otto betreurden dat de Gaykrant zo stilletjes van de bühne was verdwenen, nadat de naam enigszins besmeurd was geraakt. Hoofdredacteur Henk Krol, die het blad in 1987 opzette, vroeg vier jaar geleden het faillissement van de Gaykrant aan. Krol bleek geen pensioenpremies voor zijn medewerkers te hebben afgedragen. De 50Plus-lijsttrekker moest de Tweede Kamer tijdelijk verlaten. "Dat zal ons niet gebeuren", lacht Prummel. "Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk. Advertenties, daar doen we niet aan." Hij en zijn kompaan zijn nog op zoek naar fondsen en donaties. Inmiddels zijn er tal van lifestylebladen voor homo's, erkent hij. "Maar niet één richt zich op emancipatie. En dat terwijl de acceptatie van lhbtqi'ers op haar retour is. Denk aan het hand-in-hand lopende homostel dat laatst in Arnhem is mishandeld. De Gaykrant moet weer een begrip worden." http://www.degaykrant.nl/

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.