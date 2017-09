De gastvriendelijke kant van Colombia

Geruisloos bedwingen de gondels van de kabelbaan van Medellin de indrukwekkende bergflanken die de tweede stad van Colombia omarmen. Onder onze voeten ontvouwt zich het leven in de kleurrijke volkswijk Santo Domingo: twee katten rollen vechtend van een heuvel, kinderen genieten van een speeltuin, in een kerkje wordt alles klaargezet voor de volgende eredienst. Onze reis eindigt pas enkele honderden meters hogerop in Parque Arvi, een natuurreservaat van zestienduizend hectare met prachtige vergezichten en tachtig kilometer aan uitgestippelde wandelpaden en talloze fietsroutes.

Medellin

Wie hier na enkele uren genoeg van heeft, staat dankzij de kabelbaan in een oogwenk weer pal in het centrum van miljoenenstad Medellin. Bijvoorbeeld tussen de rubensiaanse standbeelden van kunstenaar Fernando Botero op de naar hem genoemde Plaza Botero, waar verliefde koppeltjes, studenten, jonge moeders met kinderwagens en gepensioneerde mannen genieten van het aangename klimaat van deze 'stad van de eeuwige lente'. Straatventers leunen er tegen hun kraampjes met roomijs en plaatselijke klassiekers als arepas (maisbroodjes) of empanadas (gevulde deegsnacks). Kunstliefhebbers kunnen op dit plein hun hart ophalen in het Museo de Antioquia, een van de oudste musea van het land. Ook hier eisen de werken van Botero de hoofdrol op: de beeldhouwer en schilder schonk zelfs de appels en bananen in zijn stillevens voluptueuze vormen.

In 2013 werd Medellin gekroond tot meest innovatieve stad ter wereld, en wel ten koste van New York

Tot begin deze eeuw stond Colombia te boek als een van de gevaarlijkste landen ter wereld, een gevolg van de bloedige strijd tegen de machtige drugskartels van onder anderen Pablo Escobar en de communistische guerrillastrijders van de Farc. Maar na meer dan 50 jaar strijd leverden de Farc-rebellen in augustus de laatste wapens en springstof in. Alleen de grensgebieden met Venezuela zijn nog 'no-go-areas' - dat merkten ook 'Spoorloos'-presentator Derk Bolt en cameraman Eugenio Follender toen zij in juni door guerillabeweging ELN werden ontvoerd en na enkele dagen vrijgelaten. Toch was het moordcijfer vorig jaar het laagste in meer dan veertig jaar. In 2013 werd Medellin bovendien gekroond tot meest innovatieve stad ter wereld, en wel ten koste van New York.

Kortom, Colombia lijkt eindelijk klaar om de wereld te tonen hoe ontzettend gastvriendelijk en bovenal veelzijdig het eigenlijk is. Het is daarom zonde een bezoek aan dit Zuid-Amerikaanse land te beperken tot een enkele stad, want elke plek heeft zijn eigen karakter. Binnenlandse vluchten zijn bovendien spotgoedkoop.

Aan de Caribische kust van Colombia ligt bijvoorbeeld de havenstad Cartagena, waarvan de wondermooie, historische binnenstad door de Verenigde Naties werd erkend als werelderfgoed. De smalle, eeuwenoude straatjes kunnen het best te voet bezocht worden. Hoogtepunten zijn het Palacio de la Inquisición (Paleis van de Inquisitie) en het 16de-eeuwse verdedigingsfort Castillo San Felipe, nota bene ontworpen door een Nederlandse ingenieur. Wie hierna wil uitrusten onder een palmboom kan dat op de parelwitte stranden van het schiereiland Isla Baru, met de auto nog geen uurtje buiten Cartagena.

