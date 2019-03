De flexitariër heeft aan betekenis ingeboet

Tegenwoordig ben ik flexitariër. Dat komt niet doordat ik mijn levensstijl heb aangepast, maar doordat het woord flexitariër een ruimere betekenis heeft gekregen. Toen het ruim tien jaar geleden zijn mediadebuut maakte in ons taalgebied, was de betekenis ervan nog behoorlijk vastomlijnd. De Volkskrant omschreef de flexitariër in 2007 streng als iemand die ‘minimaal vier dagen per week een vegetarische maaltijd kookt en eet’. In 2009, toen het het woord in Trouw opdook, was de omschrijving vrijblijvender: het waren mensen die ervoor kozen ‘om eens een weekje geen vlees te eten’. In 2011 omschreef het Algemeen Dagblad flexitariërs dan weer als ‘mensen die twee of meer dagen per week geen vlees willen eten’.

Niet veel later kwamen er nog vagere omschrijvingen: flexitariërs waren ‘vegetariërs die niet zo streng zijn’ of ‘vleeseters die gezonder of bewuster willen eten’ en daarom ‘soms een dag het vlees laten staan’.

Vroege flexitariërs motiveerden hun beperkte vleesconsumptie geregeld vanuit de gedachte dat we diervriendelijker met de levende have moesten omspringen, maar het flexitarisme wordt nu vaak gemotiveerd vanuit de gedachte dat deze levensstijl gezonder is én duurzamer, dat wil zeggen minder belastend voor milieu en klimaat.

Maar er zijn ook mensen die zich zulk idealisme niet kunnen permitteren, maar die uit geldgebrek of omdat er geen goede slager in de buurt is vlees laten staan. Weliswaar beantwoordt ook hun levensstijl aan de verruimde definitie van flexitarisme en tellen ze dus mee als flexitariërs. Maar eigenlijk zijn zij flexitariërs tegen wil en dank.

