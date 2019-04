De financiën van deze kunstbeloften houden geen gelijke tred met hun artistieke succes

Hiphoptheater maken ze, een zelf uitgevonden genre. En dat past precies in het straatje van beleidsmakers, die nieuwe kunstvormen voor een jong publiek willen stimuleren. “Wij zijn wat men wil: divers, multicultureel.” Nick heeft een Kaapverdiaanse vader. “Niet dat we daar op het toneel mee bezig zijn, helemaal niet. Ik heb een andere achtergrond dan andere theater­makers en die neem ik mee het theater in. Terwijl mijn klasgenoten thuis Jacques Brel of Herman van Veen hoorden, luisterde ik naar ­rapper Tupac.”

Het collectief bruist van de ideeën. Een luisterboek maken van hun voorstelling. ‘Duizend-en-een-nacht’ bewerken. Ze denken na over een vertaling van de structuur van het album ‘To pimp a butterfly’ van rapper Kendrick Lamar naar het theater. Ook zijn ze in de race voor subsidie van het Fonds Podiumkunsten voor nieuwe makers.

Gaat het goed met Nick Livramento Silva (31)? Op papier ziet het er goed uit voor de acteur die bijna twee jaar geleden afstudeerde aan de Arnhemse toneelschool. Zijn theatercollectief DieHeleDing speelde vorig jaar de succesvolle voorstelling ‘Fox Populi’. Nu is het clubje jonge acteurs opgenomen in Standplaats Utrecht, waar ze twee jaar geld en coaching krijgen. “Hier kunnen we een fundament voor de toekomst leggen door een netwerk op te bouwen en uit te zoeken wat voor theater we willen maken.”

Kwetsbaar

Rappen deed Nick ook in zijn afstudeervoorstelling ‘What Sounds Like Now’. Met Joey Schrauwen improviseerde hij ter plekke zijn raps. Nu geven ze er les in op de toneelschool. “Het leert de studenten om in het moment woorden te vinden. Soms vind je mooie zinnen, soms ga je op je bek. Beide is zinvol. Je moet als acteur leren kwetsbaar te zijn. Ik heb er als performer veel aan gehad en het hoofd van de opleiding vindt het ook waardevol. Lesgeven vind ik heel leuk. Het gaat me goed af om mensen te enthousiasmeren. Deze zomer gaan we op festival Boulevard weer een freestyle rap-performance doen.”

Of hij beter is geworden? “Moeilijke vraag. De onzekerheden blijven bestaan. Ik merk dat ik meters heb gemaakt. Toen ik mijn stagevoorstelling nog eens speelde, hoorde ik van mensen dat ik meer rust in mijn spel had gekregen. Daardoor ben ik beter te verstaan en kan het publiek mijn personage beter volgen. Ik beheers bepaalde technieken beter. Maar ik wil niet op techniek spelen, niet in mijn comfortzone blijven hangen.”

Standplaats, subsidie, lesgeven: hij heeft aardig wat bereikt in twee jaar. Maar voor Nick is het de vraag hoelang hij dit volhoudt. “Ik kan de mooiste verhalen ophangen, ik heb gespeeld in Zuid-Afrika en China, maar ik leef nog onder de armoedegrens. Ik woon antikraak en sommige maanden komt er niets bij op mijn bankrekening. Het is vooral lastig dat je als zzp’er weinig structuur in je leven hebt. Hoe lang ga ik hiermee door, vraag ik me af. Het kan ook dat ik er op zeker moment mee stop.”

