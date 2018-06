De film 'Western' is een soort dans met het westerngenre, maar dan in Bulgarije

In Valeska Grisebachs eerste film in elf jaar arriveert een groep Duitse bouwvakkers in het zuiden van Bulgarije, tegen de grens met Griekenland, om er als een soort postkoloniale macht economische vooruitgang te komen brengen. De stoïcijnse held van het verhaal, Meinhard, heeft weinig op met de andere Duitsers, die grof en uit de hoogte doen tegen de plattelandsbevolking. Als er niet gewerkt hoeft te worden, struint hij door de wildernis.

Op een van die tochten vindt hij een wild paard. Hij rijdt ermee, als een revolverheld in een klassieke western, het naburige dorpje in. Zonder dat ze elkaars taal spreken, vindt de zwijgzame Meinhard bij de Bulgaren een zielsverwantschap. Maar die verhouding komt onder druk te staan door het gedrag van de andere Duitsers.

De Duitse Grisebach zal voor veel mensen geen bekende regisseur zijn, maar dat zou niemand moeten weerhouden deze fantastische en intrigerende film te gaan zien. Ze gebruikt het westerngenre om te reflecteren op mannelijkheid, onze hang naar en tegelijk onze angst voor het onbekende en de verhoudingen binnen Europa.

"Als meisje was ik al gefascineerd door de western. Ruige mannen, avontuur, onbekende plekken, wat toen de rand van de beschaving werd genoemd: de Amerikaanse 'frontier'. Aan de ene kant van de grens gelden regels, daar voorbij heerst chaos. Het gekke was dat ik me als meisje aangetrokken voelde tot die mannenwereld, maar me er tegelijk van buitengesloten voelde. Deze film maken voelde als een soort dans met het westerngenre."

Maar dan een western in het oosten.

"Ik liep al langer rond met het idee om iets met xenofobie en mannelijkheid te doen, maar gek genoeg kon ik me daar nooit een verhaal in Duitsland bij voorstellen. Over de oostgrens van Europa heerste jarenlang het idee van 'het Wilde Oosten', een Europese versie van de Amerikaanse frontier. En al is het Europa, het grensgebied van Bulgarije en Griekenland waar we de film uiteindelijk gemaakt hebben, is zo radicaal anders dan het Europa zoals je dat hier in Nederland vindt, dat het idee van een western ineens heel logisch leek.

"Maar toen ik begon te schrijven, zeg ik met enige schaamte, was ik nog nooit in Bulgarije geweest. Mijn eerste versie van het scenario was een fantasie van het land en de mensen. Een beetje Karl May en Winnetou, als je je dat nog kunt herinneren."