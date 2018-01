De film Tokyo Trial biedt een taaie behandeling van Japanse oorlogsprocessen

In 1946 begon in Tokio een opmerkelijk tribunaal, waarbij Japanse machthebbers werden aangeklaagd voor oorlogsmisdaden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze Japanse tegenhanger van het Proces van Neurenberg waarbij voormalige nazi's waren berecht, leek een overzichtelijke klus voor elf rechters uit de overwinnende landen. Maar pas na dik tweeënhalf jaar waren ze eruit.

Tokyo Trial is een interessante film omdat het onderwerp niet bepaald alom bekend is, maar wel po­li­tiek-his­to­risch van belang

Regisseur Pieter Verhoeff, maker van vele documentaires en speelfilms als 'Nynke', reconstrueerde hun juridische zoektocht. Hij deed dat in samenwerking met de Japanse publieke omroep, wat de gedramatiseerde film 'Tokyo Trial' niet alleen logistiek ingewikkeld maakte, de uiteindelijke veroordeling van de beklaagden ligt in Japan bovendien nog steeds gevoelig.

Verhoeff en zijn Amerikaanse co-regisseur Rob W. King kozen het perspectief van de Nederlandse rechter Bert Röling (Marcel Hensema) wiens dagboekaantekeningen van toen nu als voice-overmateriaal dienen, en mooi een inkijkje geven in de grote dilemma's waar de elf voor kwamen te staan. Zo is 'misdaden tegen de vrede' een juridische term die pas na de oorlog werd geformuleerd en dus niet toepasbaar was op eerder gepleegde daden.

Tokyo Trial, ook op Netflix te zien als miniserie en genomineerd voor een Emmy Award, is een interessante film omdat het onderwerp niet bepaald alom bekend, maar politiek-historisch van belang is. Tegelijkertijd is de aaneenrijging van juridische discussies tussen ernstige mannen in grijze kostuums waarschijnlijk vooral voor historici en juristen onderhoudend. Voor andere filmkijkers is Tokyo Trial nogal taaie materie.

