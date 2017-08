De film die de Egyptische veiligheidsdienst niet wilde

Scenarist en regisseur Tarik Saleh (45) maakte met 'The Nile Hilton Incident' een bloedstollende misdaadfilm. Via het onderzoek naar een beruchte moordzaak op een popster belicht hij corruptie en decadentie in de hoogste regionen van de Egyptische samenleving. De lijntjes lopen van het corrupte politieapparaat rechtstreeks naar president Hosni Moebarak en zijn getrouwen.

Je zou misschien denken dat het vijf jaar na de Egyptische revolutie wel mogelijk zou zijn om in Cairo een dergelijke film te maken. Het tegendeel is waar. Drie dagen voordat de opnamen van Salehs politiethriller zouden beginnen, kreeg hij bezoek van de Egyptische staatsveiligheidsdienst. Hoewel de regisseur alle vereiste vergunningen had, en de zegen van de minister van cultuur, werd de productie stopgezet. Op een film over corruptie binnen het politiekorps zaten de autoriteiten niet te wachten. Op het oprakelen van de moordzaak rond de Libanese popster Suzanne Tamim evenmin.

"Natuurlijk wist ik dat sommige scènes gevoelig liggen in Egypte", vertelt Saleh tijdens een bezoek aan Amsterdam. "Zoals de scènes op het politiebureau en tijdens de grote protestdemonstratie aan het slot, als agenten op burgers schieten." Saleh hield er rekening mee dat hij sommige situaties elders moest draaien. Maar dat de censuur zo fel zou zijn en hij door de geheime dienst zelfs het land zou worden uitgeknikkerd, had hij niet voorzien.

Dat de film er toch kwam, had vooral te maken met Salehs dubbelrol. Als Zweedse regisseur met Egyptische wortels, die in de jaren negentig ook een bekende graffiti-artiest was in zijn woonplaats Stockholm, was hij insider en outsider tegelijk. "Ik ben opgegroeid in Egypte en ken alle ins en outs. Ik weet precies hoe een Egyptische agent te werk gaat. Hij blijft in zijn auto zitten, zal nooit achter je aan gaan. Jij moet naar hem toe komen en het is je geraden om geld bij je te hebben."

Tweede natuur

Het is precies zoals een politie-inspecteur in de film opereert. "Voor een Egyptische agent is corruptie een tweede natuur, een overlevingsmechanisme. Punt is dat het voor een Egyptische filmmaker verdraaid moeilijk is dat aan de kaak te stellen, hij zou daarmee zijn familie in gevaar brengen. Voor mij ligt dat iets anders. Ik woon en werk al jaren in Zweden en ben minder onder de indruk van dreigementen."

Daarom werkte Saleh, nadat hij Egypte was uitgezet, razendsnel aan een oplossing. Na een korte tussenstop in Zweden, vertrok hij met zijn belangrijkste cast- en crewleden naar het Marokkaanse Casablanca, als stand-in voor Cairo. Samen met zijn cameraman en production designer zette hij alles op alles om die switch geloofwaardig over te laten komen, met succes.

Saleh maakte zijn detectiveverhaal in de beste traditie van Amerikaanse politiefilms uit de jaren zeventig en werd daar eerder dit jaar voor bekroond met de Grote Juryprijs op het Sundance Filmfestival. "Een van mijn belangrijkste ijkpunten was 'Serpico' van Sidney Lumet", zegt Saleh. "Het is een fascinerende, op ware gebeurtenissen gebaseerde neo-noir uit de vroege jaren zeventig met Al Pacino als New Yorkse agent die undercover gaat om corruptie in het politiekorps bloot te leggen.

Middelpunt van 'The Nile Hilton Incident' is politiedetective Noredin, een geweldige, broeierige rol die voor de Zweeds-Libanese acteur Fares Fares werd geschreven. De eenzame, kettingrokende antiheld die zijn vrouw en zoontje heeft verloren bij een auto-ongeluk wordt op een moordzaak gezet die, geheel tegen zijn zin, al snel in de doofpot dreigt te belanden. Hoofdverdachte is een steenrijke vastgoedmagnaat die onder Moebarak parlementslid werd en immuniteit geniet. De met wuivende palmbomen uitgestalde oprijlaan naar zijn paleis, steekt nogal af bij het miezerige optrekje van de agent die zijn zielenpijn probeert te verdoven met drank en drugs.