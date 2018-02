De film 12 Strong is de ultieme versmelting van oorlogs- en westernheroïek

Het is een ongelofelijk en spannend verhaal. Na de aanslagen van 9/11 in 2001 creëerde het Amerikaanse leger in Afghanistan een speciale missie naar een uithoek van het land om de Taliban terug te dringen. Een onervaren kapitein krijgt opdracht samen met een lokale krijgsheer aan te vallen. Het groepje van twaalf Amerikanen krijgt verbazingwekkend veel voor elkaar. Te paard.

Lees verder na de advertentie

Paardsoldaten: de ultieme versmelting van oorlogs- en westernheroïek. Precies dat zal producent Jerry Bruckheimer aantrekkelijk hebben gevonden aan deze episode. De man achter spektakelfilms 'Top Gun', 'Armageddon' en 'Pearl Harbor' houdt van oer-Amerikaanse actie aan de 'frontier', daar waar de mens zich moet meten met groots kwaad of natuurgeweld. Het kwaad in deze film bestaat uit Talibanstrijders die het op juffen en schoolmeisjes hebben gemunt.

De held, en baken van rechtschapenheid, is de kapitein. Chris Hemsworth is een acteur die beter tot zijn recht komt met een gin-tonic dan in een gore outfit in een winterse woestijn, maar hij groeit netjes uit tot een doorleefde veteraan.