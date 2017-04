De fenomenaal getekende verliefdheid van Obelix

Vorige week nog vierde de Frankfurter Allgemeine de tachtigste verjaardag van Jack Nicholson en kreeg ik lust hem in zijn mooiste rol - in 'Five Easy Pieces' - terug te zien, want zo werkt dat met terugblikken op levens en carrières.

Lees verder na de advertentie

Bij Uderzo, die Asterix schiep met scenarist René Goscinny, die al in 1977 overleed, dook ik mijn boekenkast in, naar de stapel met lang niet meer gelezen stripverhalen en vond tot mijn verbazing nog maar een handvol albums, waarvan er ook nog eens twee in het Duits waren.

Vaardig getekende slapstick De reeks Asterix-albums was - vooral toen Goscinny nog leefde - natuurlijk van hoog niveau, met schitterende grappen en een vaardig getekende slapstick, die - begrijp ik - zijn oorsprong vond in de Mickey Mouse-stijl van Walt Disney, die zijn op zijn beurt weer was beïnvloed door de slapstick van de Amerikaanse stomme film. Een van de allermooiste albums uit de reeks is naar mijn mening 'Asterix en het Eerste Legioen' en tot mijn geluk bleek ik dat nog te bezitten, zij het onder de titel 'Asterix als Legionär' - in her Duits dus. Ik begon terstond met herlezen, enigszins beducht voor een teleurstelling, want een rijke jeugdervaring laat zich niet zomaar kopiëren, maar waarachtig, ik hoorde mezelf weer hardop lachen, zelfs bij deze nagesynchroniseerde versie. Het fraaie aan dit album is natuurlijk de verliefdheid van Obelix op Walhalla, de mooiste vrouw van het dorp, die als jong meisje naar de stad vertrok en als volwassen vrouw terugkeerde. De wijze waarop Uderzo de verliefdheid van de verlegen verbaal beperkte Obelix heeft getekend is weergaloos. Soms meende ik Oliver Hardy te herkennen in de verlegen Obelix. Fenomenaal. Soms meende ik in hem Oliver Hardy te herkennen. Bijvoorbeeld op het moment dat Asterix hem onderzoekend vraagt of hij misschien een oogje op Walhalla heeft. Hij bloost en schudt dan, de armen gestrekt naar beneden en de vingertoppen tegen elkaar, heftig ja. Hardy, Fenomenaal. Onvergetelijk ook het moment kort daarvoor als hij voor het eerst aan Walhalla wordt voorgesteld en we aan uiteenspattende luchtbelletjes om zijn hoofd kunnen zien dat zijn brein nu volledig tot stilstand is gekomen en er uit zijn mond nog slechts medeklinkers komen. Nagesynchroniseerd klinkt dat zo: 'Wkrstksft!' Dat Walhalla al verloofd blijkt te zijn met Tragicomix, die door de Romeinen is geronseld om te vechten in Afrika is een grote deceptie voor Obelix, maar ook de opmaat voor een hilarisch avontuur, waarin onze helden Walhalla beloven om haar geliefde weer naar huis te brengen. Daartoe melden ze zich aan bij het Eerste Legioen, bij de onvergetelijke centurio's Hotelterminus en Wattunclus, in het bonte gezelschap van een paar Gothen, een Brit, een Griek en een Egyptenaar die 'Tennis' heet, in hiërogliefen spreekt en denkt een vakantiereis te boeken. Gefeliciteerd, Albert Uderzo, en dank, veel dank.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.