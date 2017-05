De fatale obsessies van Rigoletto

Giuseppe Verdi doopte de Franse hofnar Triboulet in Victor Hugo's toneelstuk 'Le roi s'amuse' om in de Italiaanse Rigoletto. Hij gaf die lekker bekkende naam aan een opera die sinds de Venetiaanse première in 1851 nooit meer van het repertoire verdween en die tot de allerpopulairste ooit gerekend wordt. Iedereen, ook hij die niets van 'Rigoletto' of opera afweet, kan de aria 'La donne è mobile' onmiddellijk meezingen - dat aanstekelijke, haast ordinaire wijsje dat Verdi de verderfelijke hertog van Mantua in de mond legt en hem daarmee optimaal tekent, een muzikale smoel geeft.

Om deze hertog is het de Italiaanse regisseur Damiano Michieletto minder te doen, al heeft hij een interessante kijk op het personage. Daarover straks. Want Michieletto focust in zijn nieuwe enscenering voor De Nationale Opera volledig op Rigoletto zelf. De vileine, gebochelde nar die 'in functie' net zo verdorven is als zijn hertogelijke baas, maar die privé de overbezorgde vader van Gilda is. In zijn obsessieve pogingen haar af te schermen van de vuige buitenwereld van de hertog en diens hovelingen, maakt hij een enorme vergissing. Zijn plan om de hertog door een huurmoordenaar uit de weg te laten ruimen loopt faliekant mis, omdat Gilda zich heimelijk voor de hertog opoffert. De mismaakte vader doodt zodoende zijn eigen dochter en laat de vloek uitkomen die aan het begin van de opera over hem uitgesproken is.

Griekse tragedie

"Dat thema raakt aan de Griekse tragedie", vertelt Michieletto in het auditorium van Nationale Opera & Ballet waar net de eerste toneelrepetitie met het orkest erbij afgelopen is. "In de mythologie is dat een terugkerend thema, een kind dat zijn vader of moeder doodt, of omgekeerd. Een tegennatuurlijke daad waardoor je je verstand kunt verliezen. Daarom speelt mijn enscenering zich af in de klinische, witte wereld van een inrichting. Rigoletto is waanzinnig geworden en beleeft de tragische gebeurtenissen in een flashback. Wij zitten in het hoofd van Rigoletto en kijken mee. Hij voert een gevecht om niet compleet gek te worden. De productie is een reis door de ziel van een man die vermorzeld is door zijn eigen fatale obsessies. Het personage is gedurende de hele opera op de bühne. Ik ben zo blij dat onze Rigoletto Luca Salsi, na aanvankelijke aarzelingen - 'Ik kan onmogelijk de hele voorstelling lang op het toneel blijven' - daar uiteindelijk toch met volledige overtuiging in toestemde."

In Londen was ik verbaasd over de heftige reacties, maar ik ben het inmiddels ook wel gewend

Mooi dat bariton Salsi overstag ging, maar hoe denkt Michieletto dat het Amsterdamse publiek, dat zijn 'Rigoletto' door en door kent, zal reageren op zijn visie? Michieletto's vorige productie in Amsterdam - Rossini's 'Il viaggio a Reims' - kon rekenen op eufore bijval van het publiek. Maar in Londen, waar operaliefhebbers zich doorgaans niet met luide afkeuringen hoorbaar maken, werd Michieletto door publiek en (sommige) pers genadeloos aan de schandpaal genageld voor zijn visie op Rossini's 'Guillaume Tell'.

"Natuurlijk trek ik me het aan als toeschouwers niet tevreden zijn. Ze betalen veel geld voor een kaartje en je wilt het liefst dat ze tevreden naar huis gaan. In Londen was ik verbaasd over de heftige reacties, maar ik ben het inmiddels ook wel gewend. Uiteraard is er geen enkele reden waarom 'Rigoletto' zich zou moeten afspelen in een gekkenhuis, in plaats van aan het historische hof van Mantua. Maar je hoopt dat jouw ideeën de juiste emoties teweegbrengen bij het publiek. Ik vind dat bezoekers niet gemakkelijk achterover mogen leunen, maar juist rechtop moeten zitten. Menselijkheid en waarachtigheid van de personages is het belangrijkste, niet in welke omgeving ze rondlopen of in welke tijdsperiode.

"Het gebodene kan niet voorspelbaar of zwak zijn, dat mag niet. Het moet op een goede manier shockeren, nieuwsgierig maken. Ik creëer theater, theater met sterke emoties. Die emoties wil ik tonen, voelbaar maken. En dat in een hedendaagse theatertaal waarin de moed om te onderzoeken doorschemert. In zijn brieven heeft Verdi het haast nooit over zangers, maar altijd over meneer de acteur en mevrouw de actrice. Veelzeggend vind ik dat.

"Nee, in Italië is het veel moeilijker om opera op deze manier te brengen. Zeker een titel als 'Rigoletto'. Verdi is daar nationaal bezit, daar moet je van afblijven, vindt men. Maar die houding verandert niets aan mijn gedrevenheid. Ik ben hier niet om tegemoet te komen aan de smaak van het publiek."