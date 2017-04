De ergste bloopers maken terwijl de wereld meekijkt

Dan denk je dat je even een momentje voor jezelf hebt, blijken de camera’s plotseling op je gericht te zijn. Het overkwam de Australische nieuwslezeres Natasha Exelby. Tijdens een live-uitzending van het Australische ABC News zat ze nietsvermoedend even met haar pen te spelen. Ze vergat helemaal dat ze het sportnieuws moest aankondigen. Toen ze doorkreeg dat ze in beeld was, schrok ze vreselijk. Haar reactie ging viral.

De freelance nieuwslezeres is even van de buis gehaald, liet haar werkgever eerder deze week weten. Ze mag op termijn weer terugkomen, maar dan moet ze eerst wat aanvullende trainingen volgen. Belachelijk, vinden nieuwslezers van over de hele wereld. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, toch? Onder de hashtag Putyourbloopersout deelden ze uit solidariteit met Natasha hun ergste blunders.

Zo schakelde de Amerikaanse televisiezender Fox tijdens een aflevering van de serie Boston Legal over naar de studio, waar nieuwslezer Sean Ryan net zijn make-up zat bij te werken. “Ik was op tv terwijl ik mijn make-up opdeed. Heel veel make-up. Misschien was het Maybelline?”, plaatste hij op Twitter.

Aangevallen door een kip

De Australische verslaggever Steve Jacobs denkt met het schaamrood op de kaken terug aan de dag dat hij een item over kippen maakte. Met in zijn armen een reusachtige zwarte kip deed hij zo zijn best. Maar de vogel besloot hem aan te vallen. Van schrik gooide Jacobs het dier op de grond om vervolgens luid schreeuwend weg te rennen. Maar, zo staat op Twitter te lezen, hij had de volgende ochtend nog steeds zijn baan.

Als nette journalist verslag moeten uitbrengen in een speeltuin is ook niet alles. De Britse presentator John Hunt stond strak in pak te wachten tot hij aan zijn praatje mocht beginnen toen hij bijna een voetbal op zijn hoofd kreeg. In blinde paniek dook hij naar de grond, om even later met grote angstogen weer in beeld te komen.

En dan zou je maar het nieuws moeten presenteren terwijl iedereen aan zijn lunch zit. Een Colombiaanse nieuwslezeres dacht in een onbewaakt moment even snel een hap te kunnen nemen, maar ze was sneller in beeld dan ze dacht. Ze deed verwoede pogingen om stiekem de hap weg te kauwen, maar ze moest het nieuws toch met volle mond presenteren. Wat leren we deze week? Iedereen maakt fouten. Alleen sommige fouten worden door de hele wereld gezien.