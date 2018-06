De ene Beatle is de andere niet: Paul gaat viral, maar waar is Ringo?

Paul McCartney, 76, staat weer als vanouds in de schijnwerpers. Sinds hij twee nieuwe liedjes heeft uitgebracht, vooruitlopend op een nieuw album, is de wereld in licht euforische staat. Logisch, zult u zeggen. Hij is nu eenmaal een Beatle en alles wat een Beatle doet zorgt voor een beetje mania.

Maar dat is niet helemaal zo. Ringo Starr, het andere nog levende lid van de illustere Fab Four, trad drie weken geleden op in het Drentse Grolloo, op een bluesfestival waar hij het podium moest delen met andere artiesten uit de oude doos. De kaartjes waren niet eens uitverkocht. De ene Beatle is nu eenmaal de andere niet.

Ten slotte was er Ringo

Dat was altijd al zo. Je had Lennon en McCartney, dan George Harrison en ten slotte had je Ringo. John en Paul waren grotendeels verantwoordelijk voor de muzikale legende die The Beatles werden. Na het uiteenvallen van de band beëindigde een kogel veel te snel de bloeiende solocarrière van John. Paul bleef altijd uiterst succesvol. Muzikaal talent natuurlijk, maar ook dankzij een andere gave: hij weet hoe je aandacht genereert. Het was natuurlijk een briljante zet om het nummer ‘Come on to Me’ te presenteren in de megasuccesvolle reeks ‘Carpool Karaoke’, waarin James Cordon in de auto liedjes zingt met beroemde artiesten. Heeft u dat filmpje (waarschijnlijk als enige op de planeet) nog niet gezien? Stop dan nu met lezen en bekijk de video hieronder. Een lach en een traan verzekerd.

De twee bezoeken het huis in Liverpool waar Paul opgroeide, nu een museum, waar de zanger zittend op het toilet laat horen dat deze ruimte verreweg de beste akoestiek heeft. Paul vertelt over de ontstaansgeschiedenis van misschien wel het mooiste Beatles-nummer: Pauls moeder Mary overleed toen hij 14 was. Daarna verscheen ze in een droom. ‘Let it Be’, zei ze tegen haar diepbedroefde zoon. Paul vertelt het ietwat British onderkoeld, maar wij zullen nooit meer met droge ogen kunnen luisteren.

Wat opvalt is hoe ontspannen Paul de adoratie van de wereld over zich heen laat komen. Hij heeft geaccepteerd dat hij een levende legende is. De roem lijkt niet al te zwaar op hem te drukken.