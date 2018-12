De eerste zwarte Spider-Man swingt de pan uit

Wow, de nieuwe Spider-Man swingt de pan uit. Puttend uit ­Sony’s catalogus van Marvel-helden kwamen scenaristen Phil Lord en Rodney Rothman uit bij de dertienjarige Miles Morales. De New Yorkse schooljongen, geboren uit een Afro-Amerikaanse vader en een Puertoricaanse moeder, verscheen in 2011 voor het eerst in stripvorm. Nu is Miles de eerste Afro-Latinoheld in een grote superheldenfilm. Drie dagen na de Amerikaanse première voert Miles als de eerste zwarte Spider-Man de bioscoopranglijst aan.

Spider-Man bekent kleur Daarmee is ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ een film van deze tijd: Spider-Man is niet langer wit, maar bekent kleur. De onlangs overleden Stan Lee, die Spider-Man in 1962 lanceerde, noemde Miles met recht ‘een positief rolmodel voor gekleurde kinderen’. De boodschap van de film is ontroerend: iedereen kan de held van het verhaal zijn Maar dat is niet alles. De film herbergt meer primeurs. Voor het eerst figureert Spider-Man niet in een ‘live action’-film (met echte acteurs) maar in een avondvullende animatiefilm die werkelijk verrukkelijk is gemaakt. In een heerlijk tempo en met grappige, zelfbewuste ondertoon wordt het Spider-Man-universum, dat in een halve eeuw flink uitdijde, op de hak genomen, inclusief alle merchandise. Daartussendoor wordt Miles geïntroduceerd, de talentvolle zoon van een politieman en een verpleegster uit Brooklyn die moeite heeft om op een chique privéschool op Manhattan te aarden. Hij is aan het puberen, op zoek naar zijn bestemming in het leven. Als hij door een spin wordt gebeten en superkrachten ontwikkelt, begint hij langzaam samen te vallen met zichzelf.

Kleurrijke helpers De boodschap van de film dat iedereen het masker kan dragen en Spider-Man kan zijn, de held van het verhaal, is ontroerend: verschillende culturen worden gevierd. Zo zijn er kleurrijke helpers uit parallelle werelden, waaronder een oudere, verlopen Spider-Man en een frisse Spider-Woman. Samen bestrijden ze het kwaad in de gestalte van Kingpin, een dikke, witte misdaadbaas die het gewend is om alles te krijgen. De film is daarbij prachtig geanimeerd, in de sfeer van oude stripboeken. En ook daaraan blijkt een nieuw proces ten grondslag te liggen. Voor het eerst werden computerbeelden en met de hand gemaakte tekeningen gemengd. In de gladde, perfecte, fotorealistische computerbeelden zit opeens meer leven. Alsof er op een cd een laagje vinyl is aangebracht. Dat heerlijk kleurrijke en dynamische nieuwe universum wordt ook muzikaal perfect ondersteund. Terwijl Miles aan spinnedraden door New York leert slingeren, nog een beetje bang en onhandig, horen we het prachtige ‘Scared of the Dark’ waarvoor rappers Lil Wayne, Ty Dolla $ign en de onlangs overleden XXXTentacion samenwerkten. Het lied gaat over niet bang zijn.