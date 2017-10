De eerste verdienste van Rutte III: het afstoffen van de aflosboete

Tot voor kort figureerde aflosboete in de hypotheekwereld soms als synoniem van renteboete: de vergoeding die je de bank betaalt ter compensatie van rentederving bij een vervroegde aflossing van een hypotheek.

Negatieve beloning

De aflosboete waarvan nu sprake is, is iets anders: het verlies van een fiscaal voorrecht. Wie zijn hypotheek heeft afgelost, moet straks dezelfde heffing gaan betalen als wie nog wel een hypotheek heeft (en renteaftrek geniet). Dit verlies wordt ervaren als een negatieve beloning van economisch verantwoord gedrag en voelt daarom niet aan als een (terechte) compensatie, maar als een (onterechte) straf.

Boete betekent nu veelal (geld)straf. Deze betekenis is het resultaat van een lange ontwikkeling. Boete gaat terug op een oervorm die 'goed' betekent en waarop ook baten (goed zijn voor iets) en beter terug te voeren zijn. In het Middelnederlands betekende boete nog verbetering of herstel. Vissers weten dat, want zij zeggen nog altijd dat ze hun netten boeten als ze die repareren.

In het recht kreeg boete in de Middeleeuwen een betekenis in lijn hiermee: toen de bloedwraak was afgeschaft, konden daders hun delict goedmaken door de benadeelde partij (of de overheid) een vergoeding te betalen: de boete. Uiteindelijk raakte de betekenis vergoeding van boete op de achtergrond en kwam de betekenis straf centraal te staan.

