De eerste landen plaatsen zich voor finale Songfestival, België valt af

Daarnaast zien we van de negentien vanavond zingende landen zaterdag ook Oostenrijk, Estland, Litouwen, Bulgarije, Albanië, Finland en verrassend genoeg ook Ierland terug. België, met de vooraf kansrijke geachte zangeres Sennek, strande spijtig genoeg voor onze zuiderburen.

In koor trapten de vier presentatoren Catarina, Daniela, Filomena en Sílvia het 63ste Eurovisie Songfestival af in de Altice Arena, even buiten het centrum van Lissabon, waar het Songfestival dit jaar plaatsvindt.

Echte rariteiten bleven vanavond uit, in wat de mindere van de twee halve finales heet te zijn

Het zelfverzekerde optreden van de Israëlische topfavoriet Netta was één van de sprankelende hoogtepunten van de avond, met kippendans en al. Ook die andere favoriet, de Cypriotische Eleni Foureira plaatste zich glansrijk door scheutig gebruik te maken van alle aanwezige vlammenwerpers in de Altice Arena.

Daarnaast was er de loepzuivere operazang uit Estland, een Wit-Rus die overal rozen vandaan toverde en een Finse die op een ronddraaiend rad haar nummer zong. Maar échte rariteiten bleven vanavond uit, in wat de mindere van de twee halve finales heet te zijn, ondanks de aanwezigheid van favorieten Cyprus en Israël.

Komende donderdag vindt de tweede halve finale plaats, waarin Waylon zich moet zien te plaatsen voor een finaleplek. De afgelopen dagen werd zijn bijdrage 'Outlaw in Em' echter overschaduwd door geruzie met de meegereisde Nederlandse pers, die volgens kamp-Waylon te negatief verslag zou doen. Niet alleen de pers, maar ook de wedkantoren schatten zijn kansen steeds lager in, hoewel ze een finaleplek voor komende zaterdag nog altijd haalbaar achten.

