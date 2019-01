De dystopie van Darrieussecq gaat over mens zijn in een onmenselijke omgeving

Wat is het aan ‘dystopische’ romans dat ze me vrijwel altijd bijblijven? ‘The Road’ van Cormac McCarthy is het gruwelijkste boek dat ik ooit heb toegelaten in mijn brein. Soms heb ik er spijt van het gelezen te hebben, waarmee ik u ‘The Road’ even hartstochtelijk aanbeveel als afraad. Ook ‘Die Wand’ van Marlen Haushofer mocht er wezen en ‘Never Let Me Go’ van Kazuo Ishiguro. ‘Ons leven in de bossen’, de nieuwe roman van de Franse schrijver Marie Darrieussecq (soepel vertaald door Mirjam de Veth!), heeft met alle drie de boeken wat gemeen. In het geval van Ishiguro zo veel dat Darrieussecq vriendelijk gezegd schatplichtig aan hem is. Toeval of niet, de overeenkomsten zijn talrijk (wát dat ga ik niet verklappen want daarmee verraad ik veel van de plot), hetgeen niets afdoet aan de kwaliteit van het verhaal, zelfs niet aan de spanning. En spannend is het.

Geïmplanteerde chips

In een vloek en een zucht ben je erdoorheen. In nog geen 140 pagina’s schept Darrieussecq een even somber als geloofwaardig mens- en wereldbeeld. In welke tijd het zich precies afspeelt is niet helemaal duidelijk. De ene keer zijn we eeuwen van het heden verwijderd: andere planeten die gekolonialiseerd lijken, geïmplanteerde chips, handen die ‘als windmolens gebaren maken om onze apparaten, 3D brillen en onze honden te bedienen’ - een mooi beeld trouwens. Het andere moment is de wereld van de generatie vóór die van Viviane, de vertelster, nog heel dichtbij. Op de geruite regenjas van haar moeder en de metalen veldfles van opa wordt met enige nostalgie teruggekeken.

Het verlangen mens te zijn in een onmenselijk (geworden) universum

En dan meteen ook maar een minpunt: keer op keer krijg je dingen die je weet uitgelegd: “Freud was een psychiater rond 1900.” We krijgen een rol toebedeeld: blijkbaar weten ‘we’ dat soort dingen in deze apocalyptische tijd niet meer - maar omdat je ongevraagd meespeelt in een stuk dat je niet kent voelt dat ongemakkelijk en worden die zinnen flauw. Het is goed mogelijk overigens dat wij ons, omdat we nog niet alles snappen, niet zozeer vergissen in de tijd alswel in de leeftijd van Viviane en daarom de jaartelling bij moeten stellen. Daar kwam ik niet helemaal uit.

Het verhaal wordt haastig door Viviane verteld (of beter: in potlood geschreven, ze is volledig offline gegaan in een door virtualiteit gedomineerde wereld) waardoor de stijl iets slordigs krijgt. Tijd om alles uit te leggen is er niet - ze zitten haar op de hielen - maar Viviane moet en zal ons vertellen wat zij heeft ontdekt, en hoe dat geschiedde.