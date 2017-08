De dubbelzinnige bekoring van bloederig amusement

Maar deze moord is echt. En zo gruwelijk dat de nieuwsrubrieken er met ingetogen verbijstering over berichten. De feiten zijn sensationeel genoeg, er hoeft geen schepje bovenop. Zo brengt de nieuwssite nos.nl het relaas in een kale compilatie, met alleen ondertitels en zachte violen.

Op de site van RTL een item in verblufte sfeer met misdaadkenner John van den Heuvel. Er komen details voorbij die op het netvlies blijven, al zien we geen beelden: de politiechef van Kopenhagen vertelt sec hoe het lichaam van Kim Wall is ontdaan van ledenmaten. En voorzien van gaten: zo kunnen lichaamsgassen ontsnappen en zinkt een lijk makkelijker.

Dingen die ik liever allemaal niet weet. Maar waar ook een serie als ‘Silent Witness’ mee volzit, met z’n focus op de forensisch pathologen bij de politie. “Soms kan ik er niet van slapen, van die gruwelijke details”, vertelde een vriendin. Waarom ze dan toch kijkt? “Ook die ellende hoort bij het leven.” Maar om daar dan voor je lol naar te kijken? Ik weet het niet.

Hoeveel tijd moet er overheen gaan om een film te kunnen maken over zo’n misdaad?

En ik denk na over alle tamtam rond de nieuwe reeks ‘Penoza’ die deze zondag begint. Het vijfde seizoen. Ik ben tijdens het derde jaar afgehaakt omdat ik moe werd van alle stress. De hele tijd die paniekerige ‘Carmen’ in beeld, met die angstige ogen in dat steeds magerder wordende bleke bekkie. Dus toen alles weer eens misging en ook de kinderen werden bedreigd, dacht ik: genoeg, ik ga iets leukers doen, de administratie of zo.

Maar ‘Penoza V’ zal best een hit worden: een paar dagen geleden kon de eerste nieuwe aflevering al gestreamd worden. Nou mooi niet dus, de site liep volledig vast vanwege de enorme animo.

Ook deining deze week omdat Netflix een film gaat maken over Anders Breivik, de 77-voudige Noorse moordenaar. Met als regisseur de man achter de Jason Bourne-actiethrillers, Paul Greengrass. Noorwegen is in rep en roer. RTL’s ‘Editie NL’ stelde de vraag hoeveel tijd er overheen moet gaan om een film te maken over zo’n misdaad.

Rauw De Nederlandse regisseur Hugo Metsers III werd door RTL van stal gehaald: al een jaar na ‘Alphen aan den Rijn’ maakte hij een film over dader Tristan van der V. Dat was duidelijk veel te vroeg: door alle commotie en protesten van betrokkenen is ‘Rauw’ nooit in roulatie gekomen. Of dat alsnog gaat gebeuren, werd niet besproken. Zou ik gaan kijken? Ik denk het niet, en ook niet naar die Breivik-film. Al denkt Metsers dat je verdiepen in dit soort gestoorde eenlingen kan helpen nieuwe gevallen te voorkomen. Doe mij dan toch liever een documentaire dan een publieksfilm: een heldenstatus voor zo’n fout mens ligt al snel op de loer. Echt rechtlijnig ben ik trouwens niet in mijn aarzeling over de combinatie amusement en geweld. Zo hou ik van de ‘Kill Bill’-films. En zit ik momenteel alle seizoenen van ‘Fargo’ te bingen, waarin de lijken evenmin zijn aan te slepen. Mijn verdediging: deze bloederige films zijn zó onecht dat ze hilarisch worden. Eigenlijk vind ik consequent zijn gewoon vooral een mooie eigenschap bij anderen.

