De doorbraak van de podcast komt nog wel

Nog steeds moet hij geregeld uitleggen wat dat dan is, een podcast. En dat terwijl de online audio-programma's die je kan luisteren waar en wanneer je maar wil, al zo'n vijftien jaar bestaan en met name in de Verenigde Staten, Duitsland, Zweden en Engeland razend populair zijn.

Lees verder na de advertentie

Hier moet de grote doorbraak nog komen, stelt journalist Tim de Gier (33). Om de groei van de podcast een zwieper te geven, zette hij samen met zijn voormalige collega bij Vrij Nederland Anne Janssens (34) eind vorige maand het podcastplatform Dag en Nacht Media op, een onafhankelijke website waar diverse Nederlandstalige podcasts zijn verzameld.

"Hoewel ze daar het geld en makers hebben, doet de publieke omroep weinig met podcasts", zegt De Gier. "Online heeft geen prioriteit. Om de onafhankelijke podcasts die buiten dat bastion worden vervaardigd beter te maken, willen wij ze met ons netwerk verenigen."

Hoewel ze daar het geld en makers hebben, doet de publieke omroep weinig met podcasts Tim de Gier

Inmiddels hebben zich vijf podcasts onder de paraplu van Dag en Nacht Media geschaard. Onder meer 'Echt gebeurd' van Paulien Cornelisse en Micha Wertheim, 'Een podcast over media' van De Correspondent-uitgever Ernst-Jan Pfauth en Blendle-oprichter Alexander Klöpping en 'Ik ken iemand', met verhalen over opvoeden en ouderschap, worden gemaakt in samenwerking met De Gier.

Maar tevreden? Dat is hij nog lang niet. "Er moeten meer goede podcasts komen in Nederland, vergelijkbaar met Amerikaanse en Britse parels als 'Serial', voetbalpodcast 'Men in Blazers' en 'No Such Thing as a Fish'."

De Gier zet erop in dat de podcast over vijf jaar net zo'n serieus medium is als print, radio en televisie. "Tien procent van de Nederlanders luistert dan maandelijks minstens een podcast. Nee, maak daar maar twintig procent van."

Dat doel behalen wordt een grote kluif. Want één voor één moeten luisteraars overtuigd worden, weet hij uit ervaring. Zelf maakte De Gier boekenpodcast 'Literaturfest' en 'Rode Lantaarn' een luistershow over wielrennen. Als een aflevering meer dan 20 duizend keer wordt gedownload, is dat bijzonder.

Sluimerend bestaan "En vaak weten makers niet eens hoe goed hun podcast wordt beluisterd, er zijn namelijk amper goede meetsystemen voor." Dat is ook een van de oorzaken van het sluimerende bestaan van het medium. Om adverteerders binnen te hengelen, en vervolgens omzet te maken en te groeien, zijn statistieken cruciaal. "In bijvoorbeeld de VS zijn er inmiddels grote podcastbedrijven, maar hier hebben we nog geen verdienmodel gevonden. Met Dag en Nacht Media staan we sterker, gebundeld werken we samen met enkele adverteerders." Bovendien kreeg het netwerk begin 2017 een pilotsubsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De podcast is een intiem medium, als luisteraar word je meegezogen in het verhaal Tim de Gier Wie eenmaal om is, wordt meestal een fanatiek luisteraar, die gemiddeld vijf keer per week op 'play' drukt. Hoe dat komt? "De podcast is een intiem medium, als luisteraar word je meegezogen in het verhaal. In de zes jaar waarin ik schreef, werden mijn artikelen soms 40 duizend keer gelezen, maar ik kreeg nul respons." Een aflevering van zijn wielerpodcast trok duizend luisteraars, en evenveel reacties. "Een podcast is als een goed bargesprek, waarin al converserend, vanuit een persoonlijk oogpunt verhalen worden verteld die iets over de wereld zeggen." Daarmee is de podcast een hele andere beleving dan radio of tv. "Wie zijn koptelefoon opzet en een podcast aan, is drie kwartier in een andere wereld. Probeer het maar." Trouw lanceerde vandaag de eerste aflevering van 'De Roomse Loper', een podcast over het wel en wee in de katholieke wereld, met Trouw-redacteur Stijn Fens Vaticaankenner Christian van der Heijden. Beluister de aflevering hier.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.