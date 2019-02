De dood van een excentrieke miljonair kluistert luisteraars aan een podcast

Vandaag worden de laatste antwoorden hopelijk gegeven in de slotaflevering van ‘De Brand in het Landhuis’, de podcast waarin theatermaker Simon Heijmans op zoek gaat naar de waarheid van deze nog altijd onopgeloste zaak.

De luisterreeks is een hit. De eerste vijf delen zijn in twee weken tijd meer dan honderd­duizend keer aangeklikt, wat ­opvallend veel is voor een Nederlandse verhalende podcast.

Gesmiespel

Heijmans staat zelf ook enigszins versteld van het succes, zo zei hij in het programma ‘Nieuws en Co’ van NPO Radio 1. Hij ­vermoedt dat zijn manier van vertellen luisteraars lokt, maar wijst ook op de talloze myste­rieuze details van het waar­gebeurde verhaal.

Zelf hoorde Heijmans als kind al gesmiespel over de zonderlinge Marggraff, geruchten die na diens dood enkel toenamen. Zo zou de grootgrondbezitter ondanks zijn kapitaal zo gierig zijn geweest, dat hij in de supermarkt deuken in blikjes sloeg in de hoop korting te krijgen. Ook bedreigde hij onverwachte bezoekers van zijn landgoed naar verluidt met een geweer en zou er een gouden-muntenschat zijn verdwenen ­tijdens de brand.

Vijf maanden lang zocht Heijmans naar de waarheid, hij snuffelde in vergeten documenten en sprak met bekenden van Marggraff. Weet de theatermaker alle geheimen te ontrafelen? Daarover houdt hij zijn kaken stijf op elkaar. Hij stelt dat hij verder is ­gekomen dan iedere speurneus voor hem, maar verwijst naar zijn podcast, die te beluisteren is via de site van NPO Radio 1.

