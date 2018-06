De documentaire 'Life and Death Row' snijdt scherp door de ziel

Bloed, willekeurige afslachtingen - ze stonden op mijn netvlies terwijl ik het donker in keek en man T. al boven was. Brrr. Nu weet u waarom ik nauwelijks detectives kijk.

Het is Detectivemaand bij KRO-NCRV en ik kan mijn blinde vlek niet blind laten. Het viel me op dat detectives de misdaden in geuren en kleuren vertellen, maar dat die echte documentaire veel scherper door de ziel snijdt. Dat is echt bloed. Was ik maar bij de detectives gebleven.

De moord is daarin slechts een beginpunt, een leeg canvas. Meteen erna begint het lekkere puzzelen. En de derde laag is nog interessanter: de detective zelf en zijn/haar manier van denken, informatie lospeuteren en mensen onder druk zetten om te praten. Onderschatting blijkt een slim instrument. De makers van detectiveseries gebruiken dat ook om maatschappelijke kwesties zoals emancipatie mee aan te kaarten.

Terwijl de Scandinavische series vaak een relatief jonge, mooie vrouw in de hoofdrol hebben ('Dicte', Rebecka Martinsson) houden de Britten het vaak op mannen: een dorpspriester in 'Father Brown', een charismatische grijsaard in 'Inspector George Gently'. Maar er is ook 'Vera', de meesteres van de onderschatting.

Bewijs

Hoofdinspecteur Vera Stanhope is, oneerbiedig gezegd, een Britse taart. Ze kwebbelt wat van onder haar maffe petje en iedereen laat zijn schild zakken. Ondertussen is ze enorm pienter, psychologisch onderlegd en doortastend, haar knappe assistent Aiden heeft ze helemaal onder de duim. Zij doet gedachte-experimenten tot ze beet heeft en de dader wordt afgevoerd. Dat is nou gerechtigheid én genoegdoening voor de nabestaanden.

Dat kan ik van 'Inspector George Gently' woensdag niet zeggen. Gently werkt met zijn assistent John Bacchus (expert in kroeg-onderzoek), en stagiaire Rachel, door Bacchus als een koffiemeisje behandeld. Gelukkig protesteert ze.

De zaak woensdag draaide om drie vrienden, van wie eentje van de brug gesprongen lijkt. Gegooid, blijkt later. De jaren zestig worden verpersoonlijkt in een vriend bij de vakbond, een vriend met kapitalistische plannen (de dode) en een vriend met pragmatisch geschipper daartussen. In de eindscène spreekt Gently iedereen toe: "Eén van jullie heeft hem vermoord." Maar zonder bewijs laat hij het erbij. "Wij dienen de doden, niet de levenden." Ongelooflijk, zonder arrestatie komen de 'levenden' er wel heel karig van af.

Het andere uiterste is om, naar Amerikaans model, meteen de doodstraf te geven zonder genoeg bewijs, zoals de zesdelige serie 'Life and Death Row' uit 2017 (VPRO). Een van de mannen zegt na een kwart eeuw nog steeds onschuldig te zijn. Maar de staat Arkansas heeft haast: het verdovingsmiddel is binnenkort niet meer beschikbaar. En de wrokkige nabestaanden willen hem dood, ook al zegt een dochter dat haar moeder de doodstraf vast niet had gewild voor haar moordenaar. We serve the dead, not the living? Hier is het andersom - en dat is even beangstigend.

