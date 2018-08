De docu 'Whitney': Een intieme blik in het familieleven van Whitney Houston

Voor een kerkelijk meisje met een keurig imago, dat vanaf haar negentiende duizelingwekkende successen had in de popwereld, een logische droomduiding. Na het zien van deze documentaire vraag je je af welke gedaante haar duivel had.

Voor zijn film sprak documentairemaker Kevin MacDonald ('Marley') met tientallen mensen die de in 2012 in een hotelbad overleden superster goed hebben gekend. Producenten, musici, jeugdvriendinnen, ex-geliefden komen aan het woord en scheppen het beeld van een uitzonderlijk talent dat professioneel stevig werd begeleid door haar moeder, zangeres Cissy Houston. Vanaf 1985 ging het snel, met hits als 'Saving All My Love for You' en 'How Will I Know'.

'Whitney' laat zien dat ze in persoonlijke kring al zoveel kopzorgen had dat haar vroegtijdige dood achteraf niet hoeft te verbazen

MacDonald beschikt daarnaast niet alleen over mooi archiefmateriaal, maar ook over veelzeggende familiefilmpjes en gesprekken met Houstons (half)broers, moeder en andere familieleden. Uit de anekdotes over drugsgebruik, strijd over geld, kinderverwaarlozing en zelfs misbruik ontstaat de indruk van even beschermende, als beklemmende familiebanden. Die intieme blik onderscheidt de film van de documentaire 'Whitney Houston: Can I Be Me' die Nick Broomfield vorig jaar uitbracht, en die meer bleef hangen bij tragiek en controverse.

'Whitney' laat zien dat Nippy, zoals ze door naasten werd genoemd, in persoonlijke kring al zoveel kopzorgen had dat haar vroegtijdige dood achteraf niet hoeft te verbazen. Een mooi portret.

Whitney Regie: Kevin MacDonald Documentaire ★★★★☆

