De dilemma's van het boerenbestaan in 'Koning van het Grasland'

De schemerlucht is het decor. Het mobiele theater op het boerenerf in IJlst heeft een dak, de zijkanten zijn open. De toeschouwers - warme kleren, stevige schoenen - zitten op harde houten banken en kijken onder uitgedeelde fleecedekentjes naar 'Koning van het Grasland', het nieuwe theaterstuk van Tjeerd Bischoff over de strijd van de moderne boer.

Op afstand staan de Friese roodbonte koeien, als een tableau vivant, herkauwend toe te kijken naar de gasten in hun weiland. Af en toe klinkt kikkergekwaak of het gekrijs van rakelings door de lucht scherende gierzwaluwen.

Ook Wieger Tseard van der Meulen, koeienboer te Suwâld, kijkt naar de acteurs die op een houten podium staan. Daardoor is hij soms "een beetje afgeleid", verontschuldigt hij zich. "Zag je net die havik ruziemaken met de buizerd?"

Wieger Tseard is in elk geval al de derde generatie, maar misschien was zijn oerpake ook al boer, dat weet hij eigenlijk niet. De opvolging is veilig gesteld, hoopt hij, hij laat een guitig blond koppie zien op zijn telefoon. De tweejarige zoon is gek op dieren. "Ik denk dat het er wel in zit."

Van der Meulen was één van de inspiratoren van 'Koning van het Grasland', een voorstelling van Pier21 en toneelgroep Jan Vos die deze zomer langs boerenerven in heel Noord-Nederland trekt. Het stuk speelt tijdens de mkz-crisis in april 2001.

Elk klein foutje kan een boete opleveren, de schade loopt snel in de tonnen. Je voelt je soms een halve crimineel." Die dingen, zegt hij, maken het boerenvak steeds minder leuk. "Je wordt boer omdat je graag buiten bent, van dieren houdt. Niet om als een boekhouder met je neus in de papieren te zitten."

Verontwaardigd gezucht in het publiek. Als boer, zegt Van der Meulen, leef je eigenlijk in constante angst dat 'ze' langskomen. "Dat kan op elk moment gebeuren, en dan moet je alles laten vallen. Ze halen alles overhoop. En steeds denk je: wat gaan ze nu weer vinden?

Ongedierte

Ondertussen schrijdt, buiten de afwezige toneelmuren, een jonge vrouw in een vogelesk gewaad - een poncho met de suggestie van verenprint - door het gras. Het is Bieneke Ehlhardt die Rosa speelt, de grutto die een nest heeft gebouwd op de plek van het trekkerongeluk, en feeërieke monologen houdt over haar jongen die ze probeert te redden uit de klauwen van de vijand - vos, hermelijn, maaimachine.

Alsof het geregisseerd is, springt in de verte een haas voorbij en komen twee kalfjes aangesprint, of eigenlijk is het meer een soort huppelen. Toeschouwers stoten elkaar aan, wijzen, lachen. Zelf is de 39-jarige Van der Meulen gek op vogels. Gelooft niet iedereen, zegt hij, als boer heb je snel de schijn tegen, want ja, landbouw en natuur leven op gespannen voet. Behalve de overheden, zegt hij, schilderen ook de natuurorganisaties de agrarische sector graag af als de vijand.

Hij vertelt hoe hij land onder water pompt om het aantrekkelijker te maken voor weidevogels, hoe hij wel eens wachtte met ploegen om de jonge kieviten te sparen. "Maar voordat de eieren uitkwamen, was de helft al opgegeten. Heel frustrerend."

Mensen hebben geen idee meer waar hun eten vandaan komt

Eigenlijk, zegt hij, zijn de natuurorganisaties een kweekvijver voor 'ongedierte'. "De vos, de buizerd, ze worden als het ware 'gemaakt' door de organisaties. Vervolgens komen die beesten bij ons eten, wij mogen er niets tegen doen, en aan het eind van het liedje is het de schuld van de boer."

Op zijn telefoon laat hij een foto van een onthoofde kievit zien. Het beest kon net vliegen en fladderde een vos tegemoet, de boer kon wel janken. "Nederland is één grote volière. Als je daar een vos en een kievit samen in loslaat, wint de vos. Als je de vogel wil sparen, moet je keuzes maken. Wil je dat de natuur haar gang gaat, dan is dat óók een keuze."