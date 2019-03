De diaspora van de neerlandistiek

Veel verontwaardiging, veel uitleg waarom het uitsterven van de neerlandistiek rampzalig is, maar ook nuancering: niet de hele opleiding is opgeheven, alleen de bachelor; er bestaat nog wel een masteropleiding Neerlandistiek aan de VU. En in die bachelor was de afgelopen jaren al flink gesnoeid. Was dat eigenlijk nog wel neerlandistiek?

Mensen zien Nederlands alleen als het vak van de literatuur, of alleen als een vak waarin je correct of creatief leert schrijven

De neerlandistiek bestaat van oudsher uit de bestudering van literatuur, taal en taalgebruik. Vanuit die drie gebieden hebben zich vooral de laatste halve eeuw talloze specialisaties afgesplitst: letterkunde, cultuurstudies, mediastudies, taalwetenschappen, communicatiewetenschappen, en nou noem ik alleen nog maar de grote categorieën. Er is dus eerder sprake van een diaspora van de neerlandistiek dan van uitsterven.

Is het dan erg dat een opleiding die minder dan 5 studenten per jaar trekt opgeheven wordt? Vanuit twee perspectieven wel: ten eerste is het vanzelfsprekend dat literatuur, taal en taalgebruik alles met elkaar te maken hebben. Die zou je dus eigenlijk op elke universiteit tenminste óók in samenhang moeten kunnen bestuderen. En ten tweede: ook in het schoolvak gaat het om literatuur, taal en taalgebruik. Wordt daar die samenhang wel voldoende over het voetlicht gebracht?

Je ziet het in alle media-aandacht van de afgelopen weken: mensen zien Nederlands alleen als het vak van de literatuur, of alleen als een vak waarin je correct of creatief leert schrijven. Op school zou je juist de samenhang daartussen geleerd moeten hebben.

