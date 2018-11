De Dam is niet mooi, maar wel een echt gebruiksplein

Zo begon het, zegt Fred Feddes, auteur van het rijk ­geïllustreerde boek ‘De Dam’ dat vandaag gepresenteerd wordt. Hij staat met zijn rug naar de bekende reuzenklomp voor de souvenirwinkel op de winderige hoek van Nes en Dam, waar net enkele toeristen elkaar fotograferen. En hij wijst recht vooruit, de Warmoesstraat in. “Hier liep in de dertiende eeuw een dijk en daarnaast stroomde een brede rivier, de Amstel.”

Vervolgens steekt Feddes het huidige Damplein geheel over tot hij helemaal aan de andere kant staat, recht voor het koninklijk paleis. En hier, vervolgt hij, was de overkant van die rivier. Ook hier liep een dijk, waar nu de Kalverstraat doorloopt naar de Nieuwendijk. Tussen die twee dijken stroomde de Amstel. En daaroverheen werd ruim zeven eeuwen geleden een Dam gelegd.

Die raakte bebouwd. “Ik vergelijk die fase in mijn boek met de Ponte Vecchio in Florence, zo moet je het je voorstellen.” Lang liep er nog water onder die Dam door, was er een haven en een vismarkt.

Het duurde eeuwen – met twee grote verbouwingsmomenten rond 1650 en rond 1915 – voor deze plek evolueerde in de huidige Dam, het grote, bekende plein van de Nederlandse hoofdstad. Feddes schetst in zijn nieuwe boek zeven eeuwen pleinhistorie.

Ook nu nog is het geen mooi plein, erkent Feddes. “Vergelijk je het met het Domplein in Milaan of de Markt van Brussel, tsja, dan is er esthetisch van alles mis. Het plein is bijvoorbeeld onevenwichtig, niet symmetrisch. Daar is een verklaring voor: het is zo’n beetje hap-snap gegroeid door de eeuwen heen. Er zijn wel twee keer grote verbouwingsoperaties geweest, maar echt een weldoordacht architectonisch concept is er nooit gekomen.”

Dat heeft ook zijn charme, het past wel bij een pragmatische handelsstad als Amsterdam, vindt hij.

Voor het paleis staan vandaag nog de dranghekken vanwege het staatsbezoek van de president van Singapore een dag eerder. Bij het nationale monument ligt nog de krans die de president er legde.

Voor de Nieuwe Kerk verdringen zich de eerste bezoekers van de tentoonstelling over het leven van Boeddha, bij Madame Tussauds vormt zich een rijtje toeristen en bij de Bijenkorf vergaapt een schoolklas zich aan de sjieke teddyberen in de etalages. Levende standbeelden oefenen midden op het plein, een verkoper biedt hotdogs aan en duiven stuiven op vanwege een passerende tram.

Je kunt zeker kritiek hebben op de stenige drukke Dam, maar hij leeft, ziet Feddes, die als journalist gespecialiseerd in ruimtelijke ordening eerder al een boek schreef over ‘1000 jaar Amsterdam’. “Ik ben het als een gebruiksplein gaan zien, met af en toe een plechtig moment.”

Op dit schavot ging Van Goghs hoofd eraf. In 1775 vermoordde hij zijn verloofde Anna Smitshuizen. Feddes: “Zij was een prostituee, hij had haar ten huwelijk gevraagd, zij had toegestemd, maar ze bleef omgaan met haar eerdere vriend, een viltbewerker. Toen zij het uitmaakte, werd haar dat fataal.”

Later in de zeventiende eeuw kreeg het nieuw gebouwde stadhuis geen kaak, maar soms werd er dus een houten schavot aan getimmerd.”

Eind achttiende eeuw was zaterdag de vaste dag voor executies, zegt Fred Feddes. Hij wijst naar enkele dichtgemetselde vierkantjes naast het balkon op het Paleis op de Dam. In de achttiende eeuw waren daar de bevestigingspunten voor het houten schavot, weet hij. “Er zijn eeuwenlang op de Dam mensen verbrand, opgehangen, onthoofd, gevierendeeld en meer van zulke ellende.”

Perfecte locatie voor alle koninklijke inhuldigingen

Vooral voor de overgangsrituelen van de ene naar de andere vorst, vormt de Dam een perfecte plek. De Nieuwe Kerk en het paleis liggen op loopafstand.

De allereerste Oranje-koning, Willem I, ontwierp het protocol en werd er ingehuldigd op 30 maart 1814. Alle daaropvolgende koningen en koninginnen volgden dat voorbeeld, al zette ieder wel weer eigen accenten.

“Willem I was nogal een controlfreak”, zegt Feddes. Maar hij wist wel een oplossing te vinden voor het Nederland met zijn verschillende godsdiensten.

“Het kon geen kroning worden, want alleen een afgezant van God kan een koning kronen, en de keuze van zo’n afgezant lag in het godsdienstig verdeelde Nederland te gevoelig. Het werd een inhuldiging waarbij de koning zweert op de Grondwet en niet op de Bijbel.”

Legendarisch is volgens Feddes vooral de inhuldiging van de 18-jarige Wilhelmina in 1898. “Iedereen, inclusief de jonge koningin zelf, hield het hart vast of het wel goed zou gaan. Toen ze verrassend krachtig en helder haar toespraak had gehouden, was de opluchting zo groot dat er spontaan werd geroepen: ‘Leve de koningin’. Zo is die traditie geboren.”

De stad vierde bij die gelegenheid maar liefst een week feest, overal hingen oranje vaandels.

De inhuldiging van koningin Beatrix in 1980 was op een andere manier legendarisch: het was de eerste die rechtstreeks op televisie werd uitgezonden, tegen een decor van zware gevechten tussen politie en krakers met hun leuze ‘Geen woning, geen kroning’.