De Dalmatinski brodet, het Kroatische stoofpotje

Ik logeerde bij familie van een bevriende Amsterdamse taxichauffeur, die rondreed in een oldtimer die het in mijn herinnering om de haverklap begaf, maar na een klap met een hamer op iets onder de motorkap konden we doorgaans gewoon weer verder.

Maar hoe betrouwbaar zijn vakantieherinneringen? In mijn beleving was Dubrovnik een charmant geheel van bijna uit elkaar vallende gebouwen en serveerden restaurants uitsluitend spiezen met vlees. Toen ik een keer ergens gevulde paprika’s op het menu tegenkwam was ik helemaal verrukt, eindelijk iets anders! De taxichauffeur vond het echter maar niks, dat was ordinair thuis-eten, geen restaurant-eten.

Vorig jaar was ik opnieuw even in Dubrovnik, maar dan via een cruise, dus dat telt niet echt. Ondanks het feit dat het half oktober was, was het stadje afgeladen met hordes toeristen, die achter elkaar aan schuifelden over de stadsmuurwandelroute. De lokale horeca leek uitsluitend te bestaan uit toeristenfuiken.

Het potje is oorspronkelijk met hele vissen, die met graten en al lukraak in stukken worden gehakt

We voeren ook nog langs Split, wat een prachtige stad schijnt zijn, maar ik heb alleen de vismarkt gezien, waar ik in de stromende regen in het kader van de participerende journalistiek samen met de scheepskok inkopen deed. Daar had hij natuurlijk aan boord een Dalmatisch stoofpotje mee kunnen maken, maar dat is geen cruise-voer. Dus maakte ik het maar thuis. Het potje is oorspronkelijk met hele vissen, die met graten en al lukraak in stukken worden gehakt, maar om het klantvriendelijk te houden, ga ik uit van verschillende soorten filets, en vergeet ook vooral de schaal- en schelpdieren niet.

In Kroatië eten ze dit graag met polenta, maar omdat ik daar geen groot liefhebber van ben, adviseer ik liever rijst. Of brood, want er is lekker veel saus.

Snij de vis in flinke dobbelstenen, help het overige spul uit eventuele jasjes. Bestrooi alles met zout en peper en haal dan door de bloem. Verhit een hapjespan tot loeiheet, verhit er dan een ferme scheut olie in en bak alle vis in porties kort aan tot ze een tikje bruin worden. Haal uit de pan. Snipper de ui en knoflook, hak de rozemarijn fijn. Fruit samen zachtjes glazig in dezelfde pan. Blus af met wijn. Voeg bouillon en tomaten toe. Laat 10 minuten zonder deksel op hoog vuur pruttelen en inkoken. Rasp de schil van de citroen erboven fijn, voeg vervolgens ook een ferme kneep sap toe. Doe de vis er weer in, plus de kappertjes en de helft van de gehakte peterselie. Laat 10 minuten onder een deksel zachtjes stoven en warm worden. Proef op zout en peper. Garneer met de rest van de peterselie.

750 g gemengde vis-filet en schelpdieren (zeebaars, mul, schol, inktvis, tonijn, sint- jakobsschelpen, grote garnalen, scampi/langoustines, gekookte mosselen)

Zelf maken voor 4 personen: 1 blik tomatenblokjes (400 g)

1 groot glas droge witte wijn

200 ml visbouillon

1 grote ui

2 knoflookteen

1 tak rozemarijn

3 volle eetlkappertjes

± 3 eetl bloem

½ citroen

handje peterselie

olijfolie

zout & peper uit de molen