De dag, de week en de maand van...

Er bestaan zelfs themanachten, zoals de nacht van de theologie en de nacht van het levenslied. Sommige organisaties geven er meteen maar een officieel tintje aan door zulke themadagen e.d. met een hoofdletter te spellen. Je zou haast denken met iets officieels te maken te hebben, zoals de Dag van de Arbeid (1 mei) of de Dag van de Vrijheid (5 mei).

Al die themadagen, -weken en -maanden hebben er intussen wel voor gezorgd dat 'de dag/ week/maand van de/het ...' een gemakkelijk in te vullen standaarduitdrukking is geworden om het grote publiek te attenderen op iets wat blijkbaar aandacht nodig heeft.

Zo begint vandaag onder de paraplu van de Taalunie de Week van het Nederlands (7-14 oktober). Aandacht voor onze moedertaal is inderdaad geen overbodige luxe, want de laaggeletterdheid in ons taalgebied is nog altijd te hoog. Ook de liefde voor het vak Nederlands onder middelbare scholieren en studenten kan wel een steuntje in de rug gebruiken: inmiddels zijn er in het buitenland zelfs meer bachelor- en masterstudenten Nederlands dan in Nederland en Vlaanderen samen. Zuid-Afrika spant wat dit betreft de kroon, maar Duitsland, waar maar liefst 30 universiteiten een studie Nederlands aanbieden, is met ruim 1400 studenten Nederlands een goede tweede.

