De climax van de discussie is dat er nu alle dagen over het klimaat wordt gesproken

Die verschuiving in onze dagelijkse conversatie hebben de klimaatwetenschappers en een overheid die hamert op klimaatmaatregelen toch maar mooi bereikt.

Het Nederlands heeft klimaat ontleend aan het Frans, waarin climat gevormd is op basis van het Latijnse woord climatis, de genitief van clima

Klimaat is een relatief jong woord. In tegenstelling tot het woord weer, dat al in de 13de eeuw gangbaar was (aanvankelijk ter aanduiding van een bui of storm) en dat in de verte verwant is aan waaien, is klimaat een leenwoord dat pas aan het eind van de 15de eeuw gangbaar is geworden. Aanvankelijk verwees de min of meer wetenschappelijke term climaet niet naar de gemiddelde natuurlijke lucht- of weersgesteldheid in een gebied, maar naar een strook van het aardoppervlak tussen twee breedtecirkels (die gekenmerkt werd door een bepaalde weersgesteldheid).

Die oorspronkelijke betekenis heeft te maken met de herkomst van het woord. Het Nederlands heeft klimaat ontleend aan het Frans, waarin climat gevormd is op basis van het Latijnse woord climatis, de genitief van clima. Daarmee werd verwezen naar de helling van de aardas richting het noorden. Dat Latijnse woord gaat via het Griekse woord klima (helling) terug op het werkwoord klinein. Daarvan is op zijn beurt ook het Griekse woord klimax (trap of ladder) afgeleid, dat ten grondslag ligt aan ons woord climax (hoogtepunt).

