De cimetière Montmartre heeft iets moois: beneden de eeuwige rust, boven het jachten en jagen van de metropool

Ik hoefde slechts de straat over te steken, een trap af te dalen en daar ontvouwde zich de serene stilte van het cimetière Montmartre. Als ik in Parijs ben, neem ik vaak het hotel pal naast dit vrij onbekende kerkhof, waar Hector begraven ligt. Als je geluk hebt, kom je er niemand tegen.

Lees verder na de advertentie

Middenin de stad, op een steenworp afstand van de ordinaire en totaal verloederde 'grandeur' van Moulin Rouge en Pigalle, ligt deze wonderbaarlijke oase van rust. Er loopt een drukke weg over het kerkhof heen, maar daar hoor je niets van. Het heeft iets moois: beneden de eeuwige rust, boven het jachten en jagen van de metropool. Hoe karakteriseerde Violetta de stad ook al weer in Verdi's 'La traviata'? 'In questo popoloso deserto che appellono Parigi' - In deze overbevolkte woestijn die ze Parijs noemen. De courtisane Marie Duplessis op wie Verdi zijn Violetta baseerde, ligt hier trouwens ook begraven.

Berlioz wordt nog steeds niet op waarde geschat door zijn landgenoten

Het miezerde dus weldadig op de paadjes en lanen van het kerkhof. Die hebben heuse namen, zoals Chemin Artot of Avenue Berlioz. Om die laatste avenue ging het me, want daaraan ligt het graf van mijn vriend Hector Berlioz - un vrai ami. Vreemd dat dit de enige 'straatnaam' is die naar hem genoemd is. In heel Parijs is geen steeg die zijn naam draagt.

Het lot van de arme Berlioz, die nog steeds niet op waarde geschat wordt door zijn landgenoten. In 2003, het jaar van zijn tweehonderdste geboortedag, was de wereld nog getuige van de kolderieke politieke operette om de componist bijgezet te krijgen in het Panthéon, bij de andere helden van Frankrijk dus. Het kwam er, na ridicuul gesteggel, niet van. En dus ligt Berlioz nog steeds op zijn vertrouwde plekje.