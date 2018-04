De Chinese ambassade is geen fan van de Shen Yun-dans, zo merkte een Rotterdams theater

De Chinese ambassade heeft geprobeerd twee voorstellingen van het dansgenootschap Shen Yun in het Rotterdamse theater Nieuwe Luxor tegen te houden. Dat bevestigt het ministerie van buitenlandse zaken. Het Nieuwe Luxor lichtte het ministerie in toen het van de Chinese ambassade een verzoek kreeg om het dansspektakel af te blazen. Het ministerie adviseerde het theater zelf te beslissen of het de voorstellingen (beide gepland voor 15 mei) wil laten doorgaan. Vooralsnog blijft het programma ongewijzigd.

Dansgenootschap Shen Yun is verbonden aan Falun Gong, een in China vervolgde spirituele beweging. Aanhangers richtten het genootschap in 2006 in New York op. Behalve de traditionele Chinese cultuur van voor het communisme beelden de dansers in expliciete scènes ook de onderdrukking van Falun Gong-aanhangers uit. Het ensemble treedt op in steden over de hele wereld en heeft vaker last van de bemoeienis van de Chinese overheid.

De Falun Gong-beweging in Nederland organiseert de komst van Shen Yun-voorstellingen naar de Nederlandse theaters. Volgens voorzitter Kayan Wong heeft de Chinese ambassade het Nieuwe Luxor benaderd via een e-mail en een dreigtelefoontje. Het theater wil niet reageren op vragen over de kwestie.

Al vanaf de oprichting van Shen Yun probeert de Chinese overheid voorstellingen tegen te houden

Tegenhouden Al vanaf de oprichting van Shen Yun probeert de Chinese overheid voorstellingen tegen te houden. Ze deden dat eerder al in Stockholm in 2008 en in Berlijn in 2014. In Brussel plakten Chinese studenten in 2014 reclameposters voor de voorstelling af. Het is de eerste keer dat een Nederlands theater melding doet van een verzoek tot het afblazen van een Shen Yun-voorstelling, zegt een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken. Het ministerie gaat vooralsnog geen contact opnemen met de ambassade over het voorval. Volgens Wong heeft de Chinese ambassade in 2009 ook tevergeefs geprobeerd een voorstelling in de Amsterdamse Rai tegen te houden. "We vinden het echt onacceptabel dat de Chinese overheid culturele voorstellingen in Nederland probeert te saboteren." In het Chassé Theater in Breda strijkt Shen Yun het laatste weekend van april neer. Dat theater zegt niet door de ambassade benaderd te zijn. De ambassade zelf was gisteren niet voor commentaar bereikbaar.

Symbool voor de repressieve politiek De Chinese meditatiebeweging Falun Gong ontstond in de jaren negentig. Hun meditatietechnieken zijn geënt op boeddhistische en taoïstische ideeën. De beweging groeide snel en eind jaren negentig begon de Chinese Communistische Partij haar als een bedreiging te zien. Ze verklaarde Falun Gong illegaal en pakten aanhangers massaal op. Die werden gemarteld en vermoord. De leider van de beweging, Li Hongzhi, vertrok in 1998 naar de VS. Met behulp van de Chinese diaspora maakte hij de vervolging van Falun Gong tot een symbool voor de repressieve politiek van de Communistische Partij.