De Britse koningsbaby is geboren, maar moeder Meghan kan weinig meer goed doen

Is het eerst haar keus voor bevallingsbegeleiding die niet deugt, dan weer zijn veel Britten furieus omdat van de pasgeboren koninklijke baby in eerste instantie geen foto’s zullen mogen worden gemaakt. Meghan Markle, de huidige hertogin van Sussex, heeft volgens de Britten te veel kapsones, zoveel is inmiddels wel duidelijk.

“Wij beschouwen de geboorte als een privé-aangelegenheid”, zeiden Meghan en Harry in een verklaring, een week of wat voordat vandaag de aankondiging kwam dat het een jongen is. Je zou denken: een vrij gewone mededeling. Maar het bleek alwéér een breuk met een traditie. Met grote verontwaardiging schreven de bladen: ‘Een fotomoment van de vader met de pasgeboren baby was er tot nog toe áltijd!’

Ze was ook al het onderwerp van nationale furie toen bekend werd dat ze afzag van de bijstand van de koninklijke gynaecoloog. Dat was een man, terwijl Meghan liever een vrouw aan haar kraambed had. Ze overwoog trouwens ook een doula, een soort bevallingscoach, en een onderwaterbevalling. Kleine kans dat de koninklijke gynaecoloog aan die vraag kon voldoen. Ze zou verder de baby uit handen willen geven aan een Amerikaanse oppas – ook al een affront van jewelste.

Babymoon

Die akkefietjes kwamen snel na het moment dat bekend werd wat de verbouwing van het nieuwe huis van het gezin had gekost (drie miljoen pond) en hoeveel geld deze hertog en hertogin van Sussex uitgaven bij een ‘babymoon’ in een luxe hotel (33.000 pond in drie dagen).

U weet niet wat een babymoon is? Dat is een vakantie vóór de geboorte van je eerste kind, een laatste moment met z’n tweeën. Veel hedendaagse ouders schijnen het te doen, ook in niet-koninklijke kringen. Trouwens: over die verhuizing was ook al nogal wat te doen geweest. Plotseling besloot het tweetal het kind te laten opgroeien in Frogmore Cottage, een bescheiden tienkamerwoninkje op het terrein van Windsor Castle, terwijl eerst alles erop wees dat ze knus en innig naast Harry’s broer William en diens vrouw Kate in Kensington Palace zouden gaan wonen.

Harry and Meghan in Marokko, in februari. © AP

In het nieuwe huis ligt nu, na een verbouwing die miljoenen kostte, achter driedubbel glas onder meer een zwevende yogavloer en een appartementje voor de oma van het kind, overigens de negende in de lijn van troonsopvolging. Het isolatieglas is trouwens echt noodzakelijk: het huis ligt pal onder een vliegroute. Per kwartier komen er dertien vliegtuigen over. Dan wordt het nog moeilijk om de kikkers te horen in het meertje dat ernaast ligt, hoeveel dat er ook zijn. Naar verluidt lijkt het gras er te leven, zo veel hoppen er rond het huis op en neer.