De Braziliaanse brigadeiro: geen bonbon, geen truffel

Met zijn wijsvinger neemt de Braziliaan Andre Credie (38) wat roomboter, hij smeert het in het midden van zijn handpalm. Het rollen van de brigadeiro kan beginnen: zoet, romig en gewoonweg delicious, zegt hij met een grote lach op zijn gezicht. Hij neemt een stukje van het ‘deeg’ en met een draaiende handbeweging maakt hij er een bolletje van. Een paar honderd rolt hij er dagelijks. Trots laat hij het resultaat zien. Daarna haalt hij het door de chocoladehagelslag: klaar!

Nergens mee te vergelijken

Dit is een brigadeiro: het is geen bonbon, het is geen truffel, het is eigenlijk nergens mee te vergelijken, zegt Renato Poletto (37). Hij is de kok en samen met Credie en Ricardo Koji (37) een van de oprichters van Sweet Bob. Acht maanden geleden openden ze in Amsterdam de eerste brigadeiro-winkel van Nederland.

Alle drie kennen ze de Braziliaanse delicatesse uit hun jeugd. Op verjaardagen en bruiloften wordt de brigadeiro standaard geserveerd. Tot een paar jaar geleden woonden de drie mannen in São Paulo: ze werkten daar voor hetzelfde reclamebureau aan grote campagnes. Op een dag besloten ze het anders aan te pakken, en ze maakten plannen om een eigen merk op te zetten. In Amsterdam waren ze alleen weleens op vakantie geweest, toch wisten ze dat dit de stad moest zijn waar ze zouden starten. “Er was geen moment twijfel, Amsterdam koos ons”, zegt Credie terwijl hij een schaaltje brigadeiro’s presenteert.

Op de lange toonbank liggen de lekkernijen uitgestald: er is plek voor zo’n 160 hapjes (te koop voor 1,50 euro à 2 euro per stuk). Je kunt zelf uitkiezen, leggen de mannen uit. “Doe maar of je thuis bent, dat gevoel willen we onze klanten geven”, legt Poletto uit. Het recept is simpel en zeker niet geheim, het staat zelfs met krijt op de muur geschreven: boter, gecondenseerde melk en nog een extra ingrediënt voor de smaak. Tot tien jaar geleden waren er maar drie smaken gangbaar, vertelt Poletto. Hij staat in de open keuken, klaar om de voorraad aan te vullen. Chocolade, kokos en pinda, dat waren de opties. Inmiddels zijn er tientallen bijgekomen: pistache, citroen, crème brûlée, aardbei, karamel en ga zo maar door.

