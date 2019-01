Als Iris Kensmil een portret gaat schilderen, ­begint ze altijd met de ogen. “Daar denk ik niet eens meer over na. Zo ­vanzelfsprekend is het dat ik als eerste de ogen op het doek zet.”

Maar ogen zijn toch heel moeilijk om te schilderen?

“De blik in de ogen is de essentie van een portret. De ogen moeten er goed op staan. Daarvoor moet ik optimaal geconcentreerd zijn. En daarom schilder ik ze als eerste en niet pas aan het eind, als ik niet meer zo fris ben.”

Het kan haast geen toeval zijn dat het ook een paar ogen is dat meteen de aandacht trekt in het atelier van Kensmil, in een voormalige school in de ­Amsterdamse Jordaan. Het zijn de ogen van een zwarte vrouw. Kensmil schilderde het moment dat ze wordt omringd door journalisten met microfoons. Er is de vrouw iets vreselijks overkomen, dat is wel duidelijk. De blik in haar ogen laat je niet meer los.

De vrouw op dit schilderij is Betty Shabbazz. Haar portret maakt deel uit van een drieluik, waarin Kensmil verbeeldt hoe Shabbazz wordt belaagd door de media, nadat haar man, de zwarte moslimleider Malcolm X, is doodgeschoten. Kensmil maakte het in 2017 na een bezoek aan de Ballroom in de New Yorkse wijk Harlem, waar de moordaanslag in 1965 plaatsvond. Ze ‘voelde’ daar nog de spanning en angst en bracht die over op het schildersdoek met symbolische getuigen als een omgevallen stoel en een katheder met ­kogelgaten erin. Malcolm X werd doodgeschoten toen hij een toespraak hield. Zijn vrouw, zwanger van een tweeling, en hun vier dochters zaten ook in de zaal. Na zijn dood bleef Shabbazz in zijn geest strijden voor gelijke behandeling van de zwarte gemeenschap.