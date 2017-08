De biografie van Angela Merkel laat zien dat zij het geweten van de westerse wereld is

‘Sie hat es geschafft’. Met die zin begint journaliste Michèle de Waard (1953) de epiloog van haar boek ‘Angela Merkel: een politieke biografie’. Wie had gedacht dat Merkel, door oud-bondskanselier Helmut Kohl ooit vaderlijk-neerbuigend het ‘Mädchen uit het Oosten’ genoemd, zou uitgroeien tot de ‘stille leider van Europa’ en ‘het geweten van de westerse wereld’?

Want dat is ze, vindt De Waard. De Waard heeft een kundig, goed geïnformeerd verslag geschreven van de politieke weg die Angela Merkel de afgelopen jaren aflegde. Tegelijk laat haar boek zich lezen als een nauwelijks verbloemde lofzang op de kanselier.

Gedetailleerde kennis

Met die bewondering kun je het eens zijn of niet. De Waards boek is in ieder geval met kennis van zaken geschreven. De auteur is goed thuis in de Duitse geschiedenis, heeft zich grondig verdiept in Merkel (ze las maar liefst zesduizend van haar speeches, schrijft ze) en geeft blijk van een gedetailleerde kennis van de recente ontwikkelingen in de Europese politiek en economie.

Haar achtergrond zal haar daarbij geholpen hebben. De Waard is financieel en economisch journalist en was van 1996 tot 2002 Duitsland-correspondent voor NRC Handelsblad. In 2002 verscheen haar boek ‘Duitsland achter de schermen’. Ze werkte daarna bij NRC op de Europa-redactie en als parlementair verslaggeefster. Van 2007 tot 2015 zat ze in het bestuur van het Duitsland-instituut in Amsterdam. Voor het Financieele Dagblad schrijft ze columns over internationale politiek.

De Waards doel: inzicht bieden in Merkels ‘ideeënwereld’, toegespitst op haar visie op Europa. Hoe wil en kan zij Europa leiden? De Waard vertelt veel anekdotes en geeft informatie over Merkels achtergrond, zodat je haar ook als persoon beter leert kennen. Maar de nadruk ligt op het politieke werk. De Waard volgt de kanselier tijdens de vele explosieve verwikkelingen tijdens haar kanselierschap: bankencrisis, Griekse crisis, Eurocrisis, vluchtelingencrisis. Terwijl de gebeurtenissen zich ontvouwen komt telkens de vraag terug hoe Merkel zich ertoe verhoudt. Hoe reageert ze, wat besluit ze, wat drijft haar?

Voorjaar 2000: Merkel treedt aan als bondskanselier. © epa

Het mooie van deze aanpak is dat je de kanselier midden in de storm meemaakt, en beseft onder welke druk ze moest werken. Ze staat niet los van de gebeurtenissen en de andere actoren in economie en politiek. Het nadeel is dat de focus van het boek regelmatig zozeer naar de crises om haar heen verschuift dat de kanselier zelf buiten beeld raakt. De levendige beschrijving van alle ontwikkelingen - waarbij opvalt dat De Waard zich vaak herhaalt - gaat ten koste van analytische diepgang. Een kritische weging van Merkels beslissingen en ideeën blijft vaak achterwege.