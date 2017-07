De betekenis van 'wandelen' is specifieker dan die van 'lopen'

In de loop van de week signaleerde ik nog dat je 'lopen te lopen' ook omwille van een komisch effect kunt gebruiken. Maar dit zijn allemaal nog maar elementen van het complete antwoord.

Lees verder na de advertentie

De zin 'ik loop te lopen' zou het antwoord kunnen zijn op de vraag 'Wat ben je aan het doen?' Die vraag drukt al uit dat het dan gaat over een zogeheten 'duurbetekenis:' met het hulpwerkwoord 'lopen' druk je dan alleen uit dat de activiteit die erop volgt een zekere duur heeft: je bent bezig met een activiteit die zich over een langere tijd uitstrekt. Je kunt 'lopen' niet goed combineren met werkwoorden die een zogeheten 'puntgebeurtenis' uitdrukken ('de ballon loopt uit elkaar te spatten'). Bij 'ik loop me rot te schrikken' heb je de indruk dat het om herhaling gaat.

'Ik loop te wandelen' is hetzelfde (het wandelen heeft blijkbaar een zekere duur), maar 'wandelen' heeft zoals gezegd ook een rijkere betekenis. Als frequentatief van 'wanden' ('zich telkens, bij herhaling wenden') heeft het werkwoord 'wandelen' zich ontwikkeld tot 'ronddwalen' en van daaruit naar het 'rustig lopen, meestal uit recreatief oogpunt.'

De betekenis van 'wandelen' is dus behoorlijk specifieker dan die van 'lopen.' Dat je ook heel doelgericht kunt wandelen, zelfs als sport, draagt alleen maar bij aan dat verschil. En daarmee zijn we voor deze week wel zowat uitgewandeld. Ook een vraag over taal? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl

Bekijk hier het dossier over taal

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.