De beste momenten uit ‘Het leven an sich’ laten zien: De Partizanen horen tot de top van het Nederlands cabaret

Thomas Gast, de ene helft van cabaretduo De Partizanen, wil het publiek er graag op wijzen dat deze voorstelling een ‘bewust lachen’-keurmerk heeft. Het is een typische Partizanen-grap. Gast en zijn kompaan Merijn Scholten weten de lege taal van de commercie vaak geniaal te parodiëren. Met hun strakke en dicht op de tijdgeest zittende shows hebben ze al veel waardering geoogst.

Hun derde avondvullende voorstelling, ‘Het leven an sich’ is gecentreerd rond een ‘Zomergasten’-aflevering anno 2030, waarin Gast terugblikt op het fatale einde van De Partizanen in 2019, met Scholten als interviewer. Dit format wordt volop aangegrepen om metacommentaar te leveren op de eigen voorstelling, maar het blijft vooral een gimmick.

Overtuigender zijn de losse sketches die de Zomergasten-uitzending steeds onderbreken. In een daarvan spelen Scholten en Gast twee politici die elkaar als irritante pubers vliegen zitten af te vangen aan de interruptiemicrofoon. Terwijl de een aan het woord is, zit de ander verveeld te appen in zijn schoolbankje. Dat het parlement hier letterlijk een schoolklas is geworden, maakt de grap extra sterk.

Burn-outepidemie Het leven an sich bevat ook een aantal liedjes waarin Gast en Scholten met veel ironie actuele zaken als de burn-outepidemie en de populariteit van influencers op de hak nemen. Zowel in die liedjes als in hun sketches tonen ze zich uitstekende performers, die perfect in de huid van allerhande types kunnen kruipen. De Partizanen zijn op hun best wanneer ze hun strakke vorm combineren met scherpe maatschappijkritiek. Dan laten ze zien dat ze met recht tot de nieuwe top van het Nederlands cabaret gerekend kunnen worden. Het leven an sich had nog wel iets meer van dit soort momenten mogen bevatten.