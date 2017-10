De beste en meest persoonlijke biografie van Macron

Vooral zijn oma heeft in het leven van Macron een glansrol gespeeld, tot ongenoegen van zijn moeder.

Lees verder na de advertentie

Over de nieuwe president van Frankrijk, de jongste (39) ooit, is al heel wat afgebabbeld en geschreven. In korte tijd verschenen er maar liefst 25 boeken die de politieke komeet elk op hun manier bekeken. Volgens de Franse journalist-romancier Philippe Labro springt één biografie eruit als de beste en meest persoonlijke: ‘Un jeune homme si parfait’ (‘Zo’n perfecte jongeman’) van Anne Fulda. Het boek kwam deze week in het Nederlands uit.

Fulda, journaliste bij de krant Le Figaro, sprak uitgebreid met Emmanuel Macrons familie en met hemzelf. Ze schetst een intiem beeld van de volhardende intellectueel met de grijsblauwe ogen en de vastberaden blik.

van God gegeven koningskind De schrijfster pakt flink uit met Macrons ouders. Die geven zich schijnbaar ongeremd bloot. Ze vertellen openhartig over het dode zusje van Emmanuel, dat één jaar voor zijn geboorte tijdens de bevalling stierf. In hun ogen was Emmanuel het ‘van God gegeven koningskind’ dat het ondraaglijke verlies moest goedmaken. Zo rustte er vanaf het begin een zware taak op zijn schouders. Macron werd een kind ‘met een missie’. Of deze last hem te veel werd, blijft onduidelijk. Feit is wel dat Macron vanaf zijn vierde jaar meer optrok met zijn grootmoeder dan met zijn ouders. De oma woonde op een paar minuten lopen van het ouderlijk huis in Amiens. Macron bleef er vaak hele middagen en avonden plakken. De energieke vrouw, een lerares die verzot was op literatuur, maakte hem wegwijs in de wereld van de grote romans en de klassieke muziek. Ze gaf hem les in van alles, van grammatica tot geografie. Daarbij toonde zij zich veeleisend, want ze beschouwde de intelligente Macron als ‘uitverkorene’, als een speciaal jongetje dat was voorbestemd voor een grootse toekomst. In zijn eigen boek ‘Révolution’ schrijft hij dat hij ‘alles’ aan zijn oma te danken heeft

'Messiascomplex' Aan de jarenlange bejubeling heeft Macron volgens sommigen een ‘messiascomplex’ overgehouden, of op z’n minst een diepgeworteld narcisme. Hoe het ook zij, in zijn eigen boek ‘Révolution’ - een persoonlijk en politiek manifest - schrijft hij dat hij ‘alles’ aan zijn in 2013 overleden oma te danken heeft. Hij plaatst haar op een voetstuk, terwijl hij zijn ouders nauwelijks noemt. Zijn moeder is daar nog altijd gefrustreerd over. Uiteraard besteedt Fulda ook volop aandacht aan die andere rijpe vrouw in Macrons leven: zijn 23 jaar oudere echtgenote Brigitte. Wie nog eens wil nalezen hoe de 16-jarige scholier als een blok viel voor zijn 39-jarige getrouwde theaterdocente, kan zijn hart ophalen. Macrons ouders reageerden destijds geschokt. Ze verboden de liefde en stuurden hun zoon ver weg, naar een Parijse eliteschool. Maar Macron gaf niet op. Hij beloofde terug te keren en met Brigitte te trouwen - wat hij uiteindelijk ook deed.