De bedreigde geest van een bewaker bij de grens VS-Mexico

Zoals anderen een nieuwe badkamer gaan uitzoeken, zo toog Donald Trump eerder deze maand naar San Diego om prototypes van 'zijn' muur voor de grens met Mexico te bekijken. Een definitieve keuze maakte hij nog niet. Hoog en onneembaar, moet hij volgens de Amerikaanse president in elk geval worden, want de Mexicanen zijn 'professionele bergbeklimmers'. Doorzichtig, of op zijn minst half doorzichtig, lijkt hem ook wel wat. Dan is te zien wat er aan de andere kant gebeurt, vertelde hij de aanwezige pers; dan kunnen schurken, misschien maar een paar meter van je verwijderd, je niet verrassen.

Francisco Cantú had in 2008 andere redenen om in alle stilte naar de grensstreek te gaan. Vier jaar had de Amerikaan met deels Mexicaanse roots internationale betrekkingen gestudeerd en hij was "het beu om alleen te lezen over de grens. Ik wil de praktijk in, in het veld werken, ik wil zien hoe het er bij de grens dagelijks aan toegaat." Cantú wilde echt begrijpen en nam dienst bij de US Border Patrol. 'De streep wordt een rivier. Berichten van een grens' is een poging om alles achteraf op een rijtje te zetten.

Cantú's keuze leidde in elk geval tot de nodige hoogoplopende gesprekken met zijn moeder, een vrouw met een verleden als parkwachter. Werken bij de overheid vond ze geen probleem. Maar was deze baan niet beneden de waardigheid van haar geleerde zoon en zou deze niet worden meegesleept in acties waaraan hij diep in zijn hart eigenlijk niet mee wilde doen?

Cantú werkte vier jaar bij de grenswacht, niet alleen in het veld maar ook bij inlichtingencentra. In krachtige scènes, met achtergrondinformatie als tussendoortjes, vertelt hij over zijn ervaringen. Over Mexicanen die het ondanks alle obstakels, tegenwerking en het verzengende en potentieel dodelijke klimaat proberen en blijven proberen. Over collega-grenswachten met gevoel en met afgestompt gevoel. Over de failed state vol moord, drugs en doodslag aan de andere kant van de grens.

De ervaringen stapelden zich bij Cantú op. Maar anders dan tijdens zijn studie op de universiteit lieten de nieuwe inzichten zich niet in gestileerde modellen van de werkelijkheid vatten. In plaats van duidelijke antwoorden riep het werk alleen maar meer vragen op.

Gek genoeg werd Cantú nog het hardst met de weerbarstigheid van het systeem geconfronteerd, toen hij na zijn werk bij de Border Patrol tijdelijk werkte als barista en bevriend raakte met de al jarenlang illegaal in de VS verblijvende Mexicaan José. Nadat die terugging naar zijn geboorteland om zijn stervende moeder bij te staan, kwam hij niet meer terug. Hij had zijn rechten op een pardon verspeeld, ondanks een gezin met jonge kinderen in de VS. De strenge wet dwong hem als het ware tot gevaarlijke pogingen om de grens over te komen. Zelfs financiering van zo'n poging met drugssmokkel kwam in beeld.

Loskomen van zijn verleden als grenswacht werd voor Cantú op die manier erg lastig. Zijn moeder drukte hem liefdevol maar onbarmhartig met de neus op de feiten: iemand kan zich niet zomaar binnen een systeem bewegen zonder erbij betrokken te raken, zonder erdoor vergiftigd te raken. Dat laat zich niet zomaar afspoelen. Het wordt onderdeel van je persoonlijkheid.

Cantú, voor dit boek beloond met de Whiting Award voor non-fictie (voor schrijfbeloftes) plaatst zichzelf in de traditie van Amerikaanse amateurs die non-fictie kunnen afleveren die leest als fictie. Af en toe schemeren de creative writing- lessen en het vooraf uitgedachte opbouwschema door de tekst heen, maar in het grootste deel van het boek weet hij de Amerikaans-Mexicaanse grensstreek met zijn bewoners, boeven en beambten in al zijn veelkleurigheid tot leven te brengen. Wie 'Paris, Texas' en films met soortgelijke decors heeft gezien, krijgt al snel beelden bij de door de schrijver beschreven wereld.

De ultieme wijsheid heeft ook Cantú, die in 2012-2013 nog onderzoek deed naar de Nederlandse vluchtelingenproblematiek, niet in pacht. 'De streep wordt een rivier' maakt op indirecte wijze wel duidelijk dat zowel de professionele afstandelijkheid van specialisten op het gebied van internationale betrekkingen, als de eendimensionale muur-tegen-Mexicanenbetogen van Trump geen recht doen aan de gevaarlijke en complexe werkelijkheid in het grensgebied.

Francisco Cantù - De streep wordt een rivier. Berichten van een grens

Vert. Molly van Gelder Athenaeum, Polak & Van Gennep; 192 blz. €19,99

Oordeel: Schrijftalent Cantú weet Mexicaanse boeven en douaniers tot leven te wekken