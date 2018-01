De avontuurlijke opening van Strijkkwartet Biënnale smaakt naar meer

Zitjes rondom een Perzisch tapijt, een boekenstand, Haydn vlak na het ontbijt, Beethoven tot tegen middernacht, jong talent, masterclasses en lezingen: het is er allemaal op de gloednieuwe Strijkkwartet Biënnale Amsterdam. Onze hoofdstad is een festival rijker, in het Muziekgebouw aan 't IJ.

De line-up van binnen- en buitenlandse kwartetten is interessant, de programmering zorgvuldig. Van het Emerson String Quartet tot Cuarteto Casals en Evelyn Glennie; allemaal maken ze hun opwachting in ijzeren en hedendaags repertoire. Om de feestvreugde op zestien snaren extra luister bij te zetten worden ook boeiende namen als Alfred Brendel en Alex Ross ingevlogen.

Startschot

Aan het Hagen Quartett en klarinettist en componist Jörg Widmann de eer om het startschot te geven van de eerste editie. Mede in opdracht van het Muziekgebouw schreef Widmann een klarinetkwintet, dat zijn Nederlandse première beleefde.

De klarinet flirt met de strijkers, blaast in dezelfde richting, ontsnapt zo nu en dan, maar bovenal: van het kwartet vraagt Widmann net zoveel experimenteerlust als van zichzelf.

Hij onderzoekt een nieuw stukje techniek, een ander soort klank, alles met een vette en smakelijke knipoog naar de muziekgeschiedenis. Dat desondanks aan de lengte van iedere spanningsboog een grens zit, kon zelfs Widmanns inventiviteit niet verhullen.

De Duitse blazer is een kameleon, zijn aanpassingsvermogen of, beter, inlevingsvermogen maakte dat hij een ideale combinatie vormde met de Hagens, die na meer dan vijfendertig jaar samen een omfloerste toon tot het grootste goed rekenen. Wellicht dat Widmann iets meer het voortouw had kunnen nemen om van Brahms' Klarinetkwintet een zinderende uitvoering neer te zetten - het was alsof de componist zich verlegen achter z'n baard verschool.

De Hagens, zonder hun gast, maakten van Weberns 'Langsamer Satz' een sprookjesachtige ervaring, om over door te praten na het concert - tot een volgende gongslag, want Quatuor Danel stond klaar met Beethovens Twaalfde strijkkwartet, een pittig slaapmutsje in de handen van dit viertal.

