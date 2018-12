De afdronk van deze ‘topmannenwijn’ lokt algauw weer de volgende slok uit

Deze zomer had NRC Handelsblad een vrolijk stemmende serie op de economiepagina’s: ‘Topman, en dan?’ Toplieden van grote bedrijven die in crisistijden hun baan kwijtraakten gooiden het roer om en, zo bleek, niet zelden in de richting van de wijnbouw. Rijkman Groenink, de gewezen topman van ABN Amro, verbouwt wijn in Italië. De eerste oogst mislukte en winst maakt zijn boerderij nog niet, maar genieten doet Groenink volop, daar zo op de grens van Toscane en Umbrië.

Joost van der Does de Willebois reist de hele wereld over om zijn wijnen aan de man te brengen

Joost van der Does de Willebois, die vertrok als financieel directeur bij Euronext, pakt het grootser aan. Zijn wijnbedrijf in de Loire heeft Jumbo en Gall & Gall als klant, en onder de in het Frans makkelijker uit te spreken naam J. Villebois reist hij de hele wereld over om zijn wijnen aan de man te brengen. Hij voelt zich er tien jaar jonger op geworden.