De advocaten komen er niet goed vanaf in ‘De Ridder’

Toen de Vlaamse misdaadserie ‘De Ridder’ een paar jaar geleden bij de NPO werd uitgezonden, was die niet direct een hit. Blijkbaar zat de Nederlandse kijker niet te wachten op wat de opvolger van ‘Flikken’ en ‘Witse’ moest worden. Nu krijgt de serie, en daarmee ook de kijker, een nieuwe kans op Videoland en Netflix. Vier seizoenen staan er klaar.

Niet dat De Ridder een typische binge-serie is – oftewel eentje die je het liefste in één keer wil verslinden. Elke aflevering, tenminste in het eerste seizoen, behandelt een nieuwe zaak, van de eerste melding bij de politie tot de straf van de rechter. Dat allemaal bezien vanuit Helena De Ridder (gespeeld door actrice Clara Cleymans). Ze is officier van justitie, of op z’n Vlaams openbaar aanklager in Gent.

Overigens zag die stad de serie als goede citymarketing en betaalde eraan mee. Misschien dat daarom de beelden van drukke pleinen en stadsaanzichten tussen de scènes zijn gemonteerd?

De populariteit van voorlopers Flikken (tien seizoenen) en Witse (negen seizoenen), heeft De Ridder niet weten te evenaren

Een rode draad in de reeks is er wel. In het eerste seizoen is dat de zaak die ervoor zorgt dat De Ridder de overstap maakt van de advocatuur naar het Openbaar Ministerie. Die zaak draait om seksueel misbruik in een weeshuis, waarin de partner van haar advocatenkantoor een dubieuze rol speelt.

Dat is trouwens ook een terugkerend thema in de serie: de advocaten komen er niet goed vanaf. Of dat nou is omdat ze hun idealen graag laten varen in het belang van hun cliënten of omdat ze onhandelbaar zijn in de rechtszaal. Daar tegenover staan de openbaar aanklagers. Over het algemeen idealisten, die als ze even buiten de lijntjes van de wet dreigen te kleuren, zichzelf snel weer tot de orde roepen.