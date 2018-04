De 94-jarige Menahem Pressler blijft maar spelen

Volgens recent wetenschappelijk onderzoek worden musici gemiddeld minder oud dan niet-musici. Menahem Pressler is hierop een opvallende uitzondering: de befaamde pianist is 94 en speelt nog steeds.

Zaterdag was hij in de Kleine Zaal van het Concertgebouw te horen in romantische kamermuziek, het repertoire waarin hij 55 jaar de wereldtop vertegenwoordigde als pianist van het Beaux Arts Trio. Toen hij in 2008 als 84-jarige met dit trio stopte, betekende dit allerminst het einde van zijn optredens.

Hij zocht andere partners om mee samen te spelen. Zaterdag waren dat de vier strijkers van het Schumann Kwartet, een jong ensemble, dat enkele jaren geleden door Pressler gecoacht is. Dit kwartet opende het concert met Tsjaikovski's Strijkkwartet in es, opus 30. Het hoogdramatische stuk werd gaaf maar met zoveel temperament vertolkt dat de grens van het emotionele bevattingsvermogen van de luisteraar net niet overschreden werd.

Het is merkbaar dat de jaren gaan tellen voor Pressler

Zodra Menahem Pressler aanschoof in het Pianokwintet in f van César Franck, pasten de strijkers zich bewonderenswaardig aan het kwetsbare en intieme toucher van de hoogbejaarde pianist aan. Hun felle en diepbewogen strijken zoals dat in Tsjaikovski's Strijkkwartet te horen was geweest, maakte plaats voor een ingehouden musiceren en bedaagde tempi.

Dat leidde in de intieme opening tot een prachtige dialoog tussen de strijkers en Presslers fluwelen toucher. Aan het overvloedige pedaalgebruik en enkele weinig gearticuleerde, rommelige passages was echter merkbaar dat de jaren gaan tellen voor Pressler. Het Pianokwintet is niet het sterkste werk van Franck en behoeft een uiterst gepassioneerde uitvoering om te blijven boeien. Met alle respect voor Presslers reputatie en durf om te blijven spelen, moest vastgesteld worden dat dit niet het ideale stuk was om zich met deze jonge musici te presenteren.